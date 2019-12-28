不一樣的AirPod套 奢侈時裝品牌推出的版本

時裝以外，男士不外乎沉迷於汽車手錶還有科技產品。一年一度的蘋果新產品發布會更是令人萬分期待以及想要即時擁有它，亦衍生出多種周邊產品成為不少公司的賺錢良機，例如大熱的AirPod套。

Credit: dlmag.com & L'Officiel 期待已久的第三代加強版經而推出，一眾果迷都非常樂意花錢去美化自己的AirPod。就像手機殼般，AirPod套變成許多奢侈品牌的目標推出自家版本。而且有甚麼好得過炫耀獨一無二的AirPod套？它就好比一件具有功能性的時尚配飾，能突顯個性之餘又實用。以下是市面上推出的眾多款式中挑選出來最高質的幾款：

Credit: V Magazine Louis Vuitton 早於今年發布的2020春夏季系列時首度曝光，靈感源自經典的trunk行李箱的迷你版連頸鍊配戴，這個無論是造工甚至是奢華度都十分高，暫時尚未公布正式推出日期。

Dior

以小牛皮製成並提供黑、灰以及啡色，配以金屬扣將其固定在褲間或是手袋上，貫徹品牌低調又型格的路線。

Credit: Burberry Logo系列：Burberry、Gucci、Salvatore Ferragamo 如果你喜歡loud一點的設計，希望大聲告訴別人知你用的是出自名牌手筆，那這會是你杯茶。

Credit: 3.1 Philip Lim 低調系列：3.1 Philip Lim、Bottega Veneta、Berluti、Dolce and Gabbana、Prada 沒有多餘的設計，只有簡單的品牌標誌，通常配以鎖匙扣。