【保時捷】新世代電動超跑之王

由2015宣傳開發「Mission E」電動跑車計劃，Porsche Taycan最終真身即將在2020年一月份正式交到已訂貨的車主手上。這部超級電動跑車，除了將有能力奪去Tesla的電動超跑王者寶座，更深層的意義，其實是代表了保時捷車廠進入下一個紀元的標誌性作品。

Taycan最易辨認的地方，是其車頭的LED燈。(保時捷)

相比起較早前的Turbo及Turbo S兩個型號，保時捷在汽車即將投入市場之前正式宣佈將會加入Taycan 4S這第三個型號進入車系當中，而這型號也將肩負最入門的作品身份，價格定位在剛剛高於10萬美元的位置，明顯衝著Tesla Model S而來。相對再上一級的Taycan Turbo則已跳升近50%價錢到達15萬美元，面向的則是其原本身處的超級跑車領域。

四門設計，加上4S的入門定價，開保時捷或者再不是單純的奢侈，而是必須。(保時捷)

Taycan 4S的兩個版將包括有Performance Battery及Performance Battery Plus，雖然力量未去到Turbo般強勁，但亦算交足功課。根據發布的規格數字，4S能夠在3.8秒內完成0至60 mph的加速，而Turbo及Turbo S則為3秒及2.6秒，聽起來還好，至於極速，4S約為155 mph，只比Turbo低6 mph。

車尾的流線造型，讓你繼續能夠享受到保時捷應有的氣派。(保時捷)

至於劃時代的800V電池，規格比其他對手高近一倍，讓其擁有更高效的連續輸出，減少充電時間並減低重量，這些都見證到保時捷這5年時間的投資並無白費。

車廂內的設計與造工一點沒有鬆懈，中控台更改成非常前衛的輕觸式控制。(保時捷)

兩組引擎分別將能量輸送到前後輪，意味著Porsche Taycan將能提供四輪驅動能力，令汽車表現更接近完美。

劃時代的800V電池，規格比其他對手高近一倍，讓其擁有更高效的連續輸出，減少充電時間並減低重量。(保時捷)

如果說，保時捷在2002年為了車廠的存亡而推出SUV系列Cayenne，那麼今年的Porsche Taycan，也許將會是另一個里程碑，述說著這家德國超級品牌跨進新世代的重要一步。

約15分鐘快叉可以讓汽得到80%的能量，絕對實用。(保時捷)