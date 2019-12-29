年年都話「聖誕鐘、買匯豐」，今年月中匯豐控股(00005)的股價比高位低近18%，然而執筆之時已經回升不少，入市最好時機經已擦身而過，只好感嘆有些機會不屬於我的。忽發奇想，不買00005，就用50000入手一隻好錶獎勵自己吧，這份戴在手上的聖誕禮物，相信比擁有虛擬的股票實在和滿足得多！

(Zenith)

Zenith Pilot Type 20 Extra Special 40 mm Bronze ($46,000)

首先推介這枚腕錶直徑40毫米的復古飛行員，錶殼用上近年大熱的青銅打造，洋蔥形青銅大錶冠、啞光黑色錶盤，再配襯綠色油性磨砂皮錶帶，集所有復古飛行員腕錶的外觀要素於一身。搭載Elite679自動上鏈機芯，大三針報時，50小時動力儲備；堅固的青銅錶殼底蓋上刻繪了1909年Louis Blériot佩戴Zenith腕錶飛越英吉利海峽時乘坐的那艘飛機，造工精巧。

(IWC)

IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire ($36,000)

再來推介另一款經典飛行員腕錶。首度搭載自家製32110型自製機芯的噴火戰機自動腕錶，具備以軟鐵製造的內殼，保護機芯免受磁場影響。自動機芯採用雙向上鏈的棘爪上鏈系統，動力儲備長達72小時。直徑39毫米的精鋼錶殼，黑色錶盤，大三針報時及日曆功能，12時位置的定位三角清晰易讀。配以軍綠色尼龍錶帶，底部縫以同色調軟身皮革，比一般Nato帶更舒適。

(TAG Heuer)

TAG Heuer Monaco Calibre 11 ($46,950)

喜歡方形錶的話，Monaco絕對是當中經典。 此錶是Monaco誕生50周年的復刻版，搭載Calibre 11機芯，39x39毫米正方形精鋼錶殼、藍色錶盤、紅色指針和白色副錶盤的組合，忠實呈現元祖Monaco的鮮明形象。此外復刻版的精鋼錶殼經過優化，加闊的拋光打磨錶耳，錶殼拋光打磨亮麗，腕錶在充足光線的映襯下更見亮眼，錶鏡的視野也更見開揚。

Bell & Ross Bellytanker Bronze ($43,000)

Monaco紅遍賽車界，同樣生於賽道的Bellytanker亦非浪得虛名。 Bell & Ross今年以後者為靈感，推出了BR V2-94 Bellytanker Bronze限量版青銅腕錶。錶殼直徑41mm，搭載BR-CAL.301自動計時機芯，黑色錶盤與金屬銅色計時盤，與Bellytanker的車輪風格互相呼應。藍寶石水晶錶背印上Belly Tanker賽車圖案，限量999枚。

(Tudor)

Tudor Black Bay Bronze ($30,300)

Last but not least，帝舵Black Bay銅錶一向好評好潮，今年換上石板灰漸變色錶盤和錶圈，感覺更上一層樓。帝舵所使用的青銅是「鋁銅合金」，在銅的基礎下加入鋁，可提高錶殼硬度與抗蝕性。錶殼直徑43mm，搭載自家製MT5601自動機芯，配置防磁矽游絲，COSC天文台認證，精準可靠，動力長達70小時。