年年都話「聖誕鐘、買匯豐」,今年月中匯豐控股(00005)的股價比高位低近18%,然而執筆之時已經回升不少,入市最好時機經已擦身而過,只好感嘆有些機會不屬於我的。忽發奇想,不買00005,就用50000入手一隻好錶獎勵自己吧,這份戴在手上的聖誕禮物,相信比擁有虛擬的股票實在和滿足得多!

(Zenith)

Zenith Pilot Type 20 Extra Special 40 mm Bronze ($46,000)

首先推介這枚腕錶直徑40毫米的復古飛行員,錶殼用上近年大熱的青銅打造,洋蔥形青銅大錶冠、啞光黑色錶盤,再配襯綠色油性磨砂皮錶帶,集所有復古飛行員腕錶的外觀要素於一身。搭載Elite679自動上鏈機芯,大三針報時,50小時動力儲備;堅固的青銅錶殼底蓋上刻繪了1909年Louis Blériot佩戴Zenith腕錶飛越英吉利海峽時乘坐的那艘飛機,造工精巧。

(IWC)

IWC Pilot’s Watch Automatic Spitfire ($36,000)

再來推介另一款經典飛行員腕錶。首度搭載自家製32110型自製機芯的噴火戰機自動腕錶,具備以軟鐵製造的內殼,保護機芯免受磁場影響。自動機芯採用雙向上鏈的棘爪上鏈系統,動力儲備長達72小時。直徑39毫米的精鋼錶殼,黑色錶盤,大三針報時及日曆功能,12時位置的定位三角清晰易讀。配以軍綠色尼龍錶帶,底部縫以同色調軟身皮革,比一般Nato帶更舒適。

(TAG Heuer)

TAG Heuer Monaco Calibre 11 ($46,950)

喜歡方形錶的話,Monaco絕對是當中經典。 此錶是Monaco誕生50周年的復刻版,搭載Calibre 11機芯,39x39毫米正方形精鋼錶殼、藍色錶盤、紅色指針和白色副錶盤的組合,忠實呈現元祖Monaco的鮮明形象。此外復刻版的精鋼錶殼經過優化,加闊的拋光打磨錶耳,錶殼拋光打磨亮麗,腕錶在充足光線的映襯下更見亮眼,錶鏡的視野也更見開揚。

Bell & Ross Bellytanker Bronze ($43,000)

Monaco紅遍賽車界,同樣生於賽道的Bellytanker亦非浪得虛名。 Bell & Ross今年以後者為靈感,推出了BR V2-94 Bellytanker Bronze限量版青銅腕錶。錶殼直徑41mm,搭載BR-CAL.301自動計時機芯,黑色錶盤與金屬銅色計時盤,與Bellytanker的車輪風格互相呼應。藍寶石水晶錶背印上Belly Tanker賽車圖案,限量999枚。

(Tudor)

Tudor Black Bay Bronze ($30,300)

Last but not least,帝舵Black Bay銅錶一向好評好潮,今年換上石板灰漸變色錶盤和錶圈,感覺更上一層樓。帝舵所使用的青銅是「鋁銅合金」,在銅的基礎下加入鋁,可提高錶殼硬度與抗蝕性。錶殼直徑43mm,搭載自家製MT5601自動機芯,配置防磁矽游絲,COSC天文台認證,精準可靠,動力長達70小時。