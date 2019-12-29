【Pure Fitness】隨著音樂律動 全新團體健身概念品牌FUZE

經歷了這半年多的歲月，大家對於強健體魄的重要性日漸了解，不過每天只是無間斷地跑步、做器械，做多了總會覺得悶，縱然單純地懷著一腔熱血，也支撐不了多久，也許是時候尋找一條新的出路，讓健身變得娛樂性豐富一點，並靠著團體精神，在互相勉勵下走過這漫長道路。

了解到市民大眾對團體健身的需求日漸提升，Pure Fitness從起源於紐西蘭、著名團體健身管理體系Les Mills引入經過專業悉心設計的集體課程，並打造成全新概念品牌FUZE，以一系列個人化指導及高能量團體課程，顛覆傳統的健身體驗，刺激運動愛好者的運動神經。在經過嚴密設計的課堂環境裡，FUZE以小班課堂形式，透過運用多種健身設備，包括跑步機、自由重量器材、沙包、阻力訓練工具、戰繩及引體上升單槓，帶領大眾進行各類高強度力量訓練、拳擊和心肺運動項目，以亢奮的訓練及高質設施將燃點起運動潛能，幫助從而達成長遠運動目標。

為了迎合FUZE的課堂需要，Pure Fitness特別將其中一個健身房改裝。(FUZE)

FUZE從Les Mills引入全球首次授權發行的兩個全新課程「Ceremony」及「Conquer」。

以多項不同器材不同訓練，加強參加者不同的體格能力。(FUZE)

課程每節為45分鐘的「Ceremony」，架構與所用器材專業多變，參加者將輪流進行功能性力量及體能訓練，學習全新動作並使用不同器材，衝擊身體每吋神經。「Ceremony」旨在提高參加者的身體靈活性、增強心肺功能，以加強對未來進行的更高強度訓練作出準備。

為了這項全新課程，FUZE特別從外國以高價引入待別設計的跑步機。(FUZE)

同樣以45分鐘為一節的「Conquer」，集跑步、拳擊及功能性訓練於一身，配合三分鐘訓練及一分鐘休息的間歇訓練課程架構，以精心設計的動作和變化幫助參加者提升爆發力及持久力，從而變得更強更敏捷。

拳擊是現今非常重要的訓練項目。(FUZE)

除了從Les Mills授權的兩項課程外，Pure Fitness亦針對力量和HIIT訓練，為FUZE自行獨家設計了名為「Blaze」的課程。課程每節50分鐘，設有兩個部分，透過使用戰繩及引體上升單槓等不同設備，達成提升負重力量、燃燒脂肪及增強核心肌群的效果，從而將參加者的極限推得更遠。此外，Pure Fitness代表還透露，未來將會研發設計一些針對某種運動需要的課程，例如跑步、拳擊等等。