羅浮宮聯乘Off-White獨家時裝系列 結合時尚與高級藝術

用上十年籌備，更向其他世界各地的博物館借來藏品，羅浮宮展出了多達160多件達文西的各類型作品，經典之作《最後的晚餐》、《蒙娜麗莎》當然在其列。此外，也結合VR技術打造獨有的藝術體驗，不過除了現場感受，也可以帶回家的。因為羅浮宮與Off-White™的聯乘產品，已於羅浮宮的Gift Shop（包括網店）、Off—White.com、Farfetch.com以及其他零售店有售。

是次的聯乘作品，用上達文西的畫作《Virgin of the Rocks》和《The Virgin and Child with Saint Anne》（Musée du Louvre x Off-White™）

其實在早前Off-White™的主理人Virgil Abloh與IKEA的聯乘企劃，就有把《蒙娜麗莎》畫作融入作品之中，Virgil Abloh指出，達文西予他而言是文藝復興的一切，在不同的領域上也有著非凡的突破與影響力，包括藝術、科學、工程學和建築等，也促使他想將時尚和高級藝術——兩個看似不同的世界融合為一，Abloh認為達文西表現出創造力不必局限於一門學科，而他也努力遵循著，可見於他2019年的各種不同的動向。另一邊廂，羅浮宮則認為與Off-White™及Virgil Abloh合作，可以成為羅浮宮接觸新觀眾、令他們感興趣的一種方式。