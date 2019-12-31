【2010年代回顧】牽引起一個年代的變革 永恆的經典iPhone 4

今天是2010年代的最後一天，就這樣，一個十年過去了。在這十年間，這3652天裡，世界轉變得很快，尤其多點觸控式螢幕智能手機普及後，大部分人類的生活習慣受到了極大衝擊，然而早前《時代雜誌》評選了這個時代中十大最具影響力的電子科技產物，當中並無任何一部智能手機入選，不禁教人「大跌眼鏡」。的確，智能手機並非這個年代的新鮮產物，但iPhone 4的面世，卻無可否認地開啟了現今「寧願冇帶銀包都唔可以冇帶手機」的新世代。

2010年6月7日，蘋果於全球開發者大會中正式發布iPhone 4，是品牌推出的第四代iPhone。

(Apple Inc.)

相比起前一代的3GS，由Jony Ive設計的iPhone 4，大小僅長115mm，闊58.6mm，厚9.5mm，並以鋁合金製造的平坦背面板，取代了原先「膠味濃」的凸起設計，加上以不鏽鋼製造的邊緣框架，不但纖薄輕巧大小適中，劃時代的外型設計更是極富時尚感和討好，甚至被「果粉」們譽為「本世紀最靚智能手機」。而傳聞中，預計將於明年面世的iPhone 12，亦會換回iPhone 4一樣的經典外型設計。

(Apple Inc.)

不但外型設計吸引，iPhone 4亦具有多項突破性功能，搭載了當時最具效率的Apple A4晶片，配合iOS4作業系統，帶來多工作業及快速切換功能，令手機用起來更為方便，而且更具效能和提升了電池續航力。而全新引入的陀螺儀傳感器，提供6軸的動作感應能力，亦令手機操作帶來更多的可創性。

(Apple Inc.)

而在硬件方面，iPhone 4採用3.5吋Retina螢幕，解像度和解析度分別達940 x 640pixel及 326dpi，帶來極清晰像真畫質。此外，500萬像素手指點動對焦鏡頭載有CMOS 感光元件，拍攝出來的照片稱得上當時手機中的最高質素，還可進行 720P HD 錄影，而且其VGA 品質前鏡頭，更帶來突破性的FaceTime 視訊通話功能。

(gettyimages)

如此優質的高效能智能手機，iPhone 4不但令蘋果手機iPhone即時名揚天下，更開啟了智能手機的新紀元，自此以後智能手機幾乎成為了每個生活在發達文明城市的人，不能沒有的生活必須品之一。