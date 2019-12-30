各大時裝品牌推出的氣墊鞋熱潮 將會延續到2020年？

Alexander McQueen 的Oversize 波鞋一直是潮流象徵，亦可以話是高端時裝開始以街頭元素推出波鞋的始祖。這款波鞋自推出以來都沒有作出任何改變，除了每一季推出不同色調配搭之外，不過最近品牌就發布了可作預訂的全新Oversize 波鞋款式。

Credit: Alexander McQueen

Credit: Alexander McQueen 驟眼看跟平時的款式並沒有分別，不過相信你能很快留意到換上了透明氣墊的鞋墊部份，跟黑色的鞋身形成強烈的對比。其它招牌的細節如膨脹的鞋舌、闊身鞋帶以及後端黑底配銀色品牌名字都繼續被保留，讓人一看便能認出是品牌的出品。

黑/白兩色Oversize 氣墊波鞋各$4,300 波鞋的氣墊技術不是甚麼新發明，但透明的氣墊相信或多或少都是由Nike特別是其Air Max款式帶起熱潮。街頭時裝、運動風加上復古熱潮的興起，令許多時裝品牌亦不約而同地推出自家版本的氣墊鞋。例如Prada早於今年6月時就推出過透明氣墊的Derby皮鞋；Maison Margiela更一口氣推出3款根據自家經典款式，包括Tabi Boot、Loafer以及Replica波鞋的透明氣墊版本，相信這股氣墊潮將會延續到2020年。

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