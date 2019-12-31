【咪再笑女神】人前性感為找真命天子

所謂睇到的未必係真嘅，我要向所有男士講述一個天大的誤會，希望大家好好反省。話說我生活圈子周邊佔了九成都是年輕女性，因為天生口水多過茶，不少女性朋友都把我當作為樹窿，好多時最心底的話都講我知。本著保護證人的道義，我自然不會把她們的故事當例子，但卻歸納到一個結論，可能會讓不少男人跌破眼鏡。

你總會認識幾個時常在社交平台擺放性感照的朋友吧﹗(網上圖片)

說到對性態度，有一個現象是男士們必須搞清楚，那就是，一些整天穿著惹火，或者時常會在社交平台上放置性感照片的女士們，大家總會有種先入為主的錯覺，以為她們必定是當代豪放女，很容易就可以和她們睡一覺，隔天她們自然會跑出去找別的獵物。

不間斷的泳裝、或性感晚裝，看到人鼻血直流。(網上圖片)

大錯特錯！如果你抱著想玩玩的心態去接近她們，肯定會焦頭爛額。

明明沒去旅行，都把陳年的性感旅行照定期放送。(網上圖片)

就我認識的女士當中，我發現到時常在外展現性感的她們當中，極大部分其實都是非常渴望愛情的一群。在那些公開的渠道包括日常衣著及社交平台上展示自己身段，她們雖沒講明，但卻完全是為了吸引別人的注意力。而她們希望吸引到的，卻非速食快餐，而是真正而長久的感情，甚至可以說是終生伴侶。

這些性感照也許真的是希望吸引男士們的注意力，但她們卻找的卻不是厹。(網上圖片)

你可以說這種做法效用成疑，也的而且確結果往往是性感只能招惹浪蝶，反而一些相對保守和認真的男士則會感到退縮。我聽過的許多故事，最後那些性感女士們最後被玩弄感情的頻率實在不算低。

更多時會配一兩句莫測高深的類文學句子，看得人一頭霧水。(網上圖片)

我可以做的，唯有給予大家提示，卻沒辦法改變人們的觀感與習慣。女士們，如果想要尋求愛情，這種把身體展現得太耀眼的方式，很可能只會吸引到膚淺的男性；男士們，看到性感女士就狗衝以為有免費餐的，小心從此甩不了身。切記。