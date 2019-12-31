【睇完變專家系列】八個關於香檳的知識

今晚除夕，凌晨12點過後就要踏入新一個年代，當然要開支香檳好好賀賀佢。而作為一個有品味的男士，當然不止於此，了解一些關於香檳的知識，不但飲落好味啲，更可以在別人面前威風下。

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一. 香檳的誕生其實是個意外

簡單而言，香檳和白葡萄酒的分別，在於香檳製作須要進行二次發酵，然而最初之所以會將榨好的葡萄汁進行第二次發酵，其實是個意外。當時人們的科學知識不高，不知道秋冬時酵母會在寒冷天氣下休眠，便以為整個發酵過程已經完成，並裝瓶儲存在酒窖內。到了春天天氣回暖時，酵母在瓶中甦醒過來，並產生二氧化碳，形成氣泡，有時還會因氣壓過大而令瓶塞彈出，甚至迫爆瓶身。

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二. 香檳之父Dom Pierre Perignon

Dom Pierre Perignon之所以會被尊稱為「香檳之父」，皆因他在研究如何減少瓶內的氣泡時，發現到經過二次發酵的葡萄酒，帶有獨特的絕佳風味，並發明了以鐵絲將瓶塞固定於瓶口，成功防止瓶塞彈出，又發現以軟木塞將碳酸氣完全封存在酒瓶內，而這方法亦一直被沿用至今。

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三. 傳統香檳製法

只有產自法國香檳區的，才能被稱為香檳（champagne）幾乎是每個人都知道的基礎知識，而在此之上，還必須是以「香檳製法」（Methode Champenoise）釀造，即是在瓶內進行第二次發酵。若然像西班牙的 Cava 和意大利的Franciacorta般，同樣是以在瓶內進行第二次發酵，而並非產自香檳區的氣泡酒，釀造方法則稱為「傳統製法」（Methode Traditionnelle）。

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四. 釀造香檳的七種葡萄

香檳僅能用七種葡萄釀製，包括最常見的Chardonnay、Pinot Noir 和Pinor Meunier，還有較少使用的 Petit Meslier、Arbanne、Pinot Blanc 及 Pinot Gris，而釀製香檳時通常會混合使用，以調製出想要的風味。Pinot Noir 風味細緻，還有果皮的單寧，是香檳重要的骨架；而酒液中的酸度表現，則大多取決於 Chardonnay，簡單來說比例愈多，酸度愈明顯、整體表現也比較清秀；至於果香濃厚、口感圓潤的 Pinot Meunier ，就是一款香檳的血肉，可豐厚酒體，不讓香檳只有青果的酸。當然有時酒莊也會使用單一品種的葡萄去釀造香檳，例如僅以Chardonnay釀成的Blanc de Blancs。

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五. 看酒標了解酸度

在香檳酒標上，會標有不少生字，揭示著其風味是怎樣的，讓飲家可以根據自己的喜好作出選擇。最常見的「 Brut 」，是用作表示樽內香檳含糖量的多寡，這個字解作「乾」，也即是不甜的意思，酒液的糖份少於 15g 以下。而關於甜度的關聯字還有 Brut Nature（絕乾）、 Extra Brut（特乾）、 Extra Sec / Extra Dry（半甜 / 半乾）、 Sec （甜）、 Demi-Sec （特甜）、 Doux （絕甜）。

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六. 酒杯的種類

除了風味外，觀賞氣泡從酒杯底向上升，也是品鑑香檳的方式。傳統的高佻笛形杯，杯肚小而纖長，令酒液接觸到空氣的面積不多，有利於觀賞氣泡的上升，但同時也會限制了香檳在倒進口中時發揮出獨特的風味。而杯身修長，杯肚中部較闊但杯口收窄的鬱金香形杯，就讓飲家可以觀察到氣泡上升時的同時，憑著收窄的杯口捕捉和保存氣泡釋放出來的香氣和風味。此外，由於香檳裡的氣泡在初時並不非受歡迎的副產品，所以傳統上還有一種杯肚闊而淺，幫助揮發氣泡的Champagne Coupes杯。

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七. 品嚐香檳的最佳溫度

好多人都知道香檳要雪凍飲，但確切一些來說，品嚐香檳的最佳溫度，是攝氏11至13度。

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八. 完美開香檳方式

講到開香檳，很多人總會想起賽車手在頒獎台上好型咁狂搖支香檳，向周圍的人噴射，但正所「聲音多一點風味少一點」，其實最完美的方式，是要盡量避免氣泡外洩，故此開啟時應該只有微微的漏氣聲，聲量愈小愈好。首先除去瓶口的鋁紙，然後以大拇指壓住瓶塞，並將鐵蓋旋開取下；繼續以大拇指用力壓住瓶塞，食指則放在瓶塞及瓶頸之間的位置，並用另一隻手拿著瓶底，將瓶身向外傾斜45度，然後]扭轉瓶底，令瓶塞慢慢脫離瓶口。