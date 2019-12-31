嚴選15間最佳奢華酒店 香港上榜！

說到計劃來年，去旅行當然在其列，旅行的住宿更是重中之重，早前旅遊平台Luxury Travel Intelligence就公布了2019年的15家最佳奢華酒店，馬爾代夫有三家酒店入選，更奪下首名，而且香港也佔一席位，到底是那一家呢？

The Nautilus 1. The Nautilus（馬爾代夫） 酒店由26間套房組成，均設有私人泳池及海景，水上活動包括獨木舟、浮潛、風浪板等免費提供。The Nautilus所在地為聯合國教科文組織下屬的芭環礁生物保護區，天然景觀幽美，住客有機會與魔鬼魚同游。

Grantley Hall 2. Grantley Hall（英國約克郡） 這家完全與奢華劃上等號的酒店，由花園到內部裝潢以至是房間、設備都具備皇室氣派，卻有著近郊的寧靜，既奢華又洗滌心靈是如何做到的？相信入住之後會恍如置身於英國特工電影之中。

Singita Kwitonda Lodge 3. Singita Kwitonda Lodge（盧旺達） 位於盧旺達一個火山國家公園的邊緣，酒店完全融入壯麗的大自然景觀之中，旅程更有大猩猩同遊，八間豪華套房均設有私人游泳池，可以欣賞到火山的景色，喜歡生態旅遊及異國風情的必然之選。

InterContinental Maldives Maamunagau Resort 4. InterContinental（馬爾代夫） 同樣來自馬爾代夫，設有私人海灘、水上套房，相信這家酒店大家都不會感到陌生，恍如馬爾代夫的代名詞。原來酒店設有五家餐廳，有著地中海美食、南亞海鮮、有機食材、酒吧等。此外設有SPA、瑜伽館，電影放映和浮潛，除了是情侶必到的浪漫勝地，也非常適合大家大小來度假。

Rosewood Hong Kong 5. Rosewood（香港） 來到香港的代表，於2019年剛開幕的Rosewood位於尖沙咀，集藝術、設計和概念零售區為一體的Victoria Dockside，樓高65層，當中有43層均用於高級酒店及酒店式住宅用途。原來地段本為太古倉碼頭舊址，於七、八十年代的地標性建築新世界中心，酒店以山水並蓄為設計概念，是為革命性的空間感設計。

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