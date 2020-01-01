由Nike Ekiden Pack說起 細數「駅伝」真義 香港台灣都有得玩

Nike即將於明天（1月2日）開賣Ekiden配色Zoom系列跑鞋，以日本子彈火車車頭的藍綠色配上漸變橙色，極為搶眼好看。然而在靚鞋背後，品牌更希望藉此傳達Ekiden「駅伝」背後的真義。

Nike Ekiden Pack 2020

「駅伝」是驛傳的日文，亦即長距離道路接力跑比賽的意思，賽道通常會被劃分為5至10個「區間」，每個區間約長5至21公里，參加者完成自己所跑的區間後，會於「中繼所」將相當於接力棒的環狀布帶「襷」傳給下一個區間的隊友，是在日本極受重視的長跑比賽項目，當中最廣為人熟悉的包括有於每年1月1日舉行的「全日本實業團對抗驛傳競走大會」（簡稱「新年驛傳」），以及於1月2和3日舉行的「東京箱根間往復大學驛傳競走」（簡稱「箱根驛傳」）。

2019「新年驛傳」起步一刻 (網上圖片)

於每年1月1日舉行的「新年驛傳」始於1957年，37支實業隊伍在電視直播下，以群馬縣政廳為起點和終點進行接力賽，來回分為7個區間，共100公里。這項備受日本各大企業重視的比賽，引伸出不少極具長跑實力的大學生於畢業後，能夠受聘於企業的田徑部，領著足夠支持生活的薪水接受全職長跑訓練，並代表企業參加各個比賽。

旭化成連續三年贏得「新年驛傳」冠軍 (網上圖片)

例如著名日本現役跑手、現時日本全程馬拉松紀錄保持者大迫傑，便於2014年大學畢業後，受聘於日清食品實業團，平時在美國俄勒岡州接受Nike「Oregon Project」的訓練，只在需要代表日清出賽時返回日本。而於2017年尾熱播的日劇《陸王》中，主角茂木裕人在第六集代表大和食品田徑部，與宿敵毛塚直之進行首次決戰的舞台，就是「新年驛傳」的第六區間。

大迫傑在加入日清前，就讀於早稻田大學，是該校田徑隊主力。(網上圖片)

相比起「新年驛傳」更為矚目，是日本最具歷史、始於1920年的驛傳比賽「箱根驛傳」，故名思意就是透過接力完成來回東京及箱根，總長度為217.1公里的比賽。賽事分為兩天舉行（1月2及3日），首日去程5個區間，次日回程5個區間，一共有10個區間，每個區間約莫是一個半馬距離，共有21支隊伍參賽，除了在去屆獲得前十名的種子隊伍外，餘下的11個參賽名額是由在預選賽中排名前十的大學，加上在預選賽中落敗但個人成績最好的10位參加者合組的聯隊獲得。

「箱根驛傳」就像大學長跑版本的「甲子園」

能夠擠身於其中基本上已經稱得上是學界的長跑巨星，皆因參賽者的最基本資格，是要能夠在16分30秒內完成5公里距離，或是在34分鐘內完成10公里距離，而實際上，大部分在「箱根驛傳」中亮相的參賽者，10公里的成績都是在30分鐘內（由黃尹雋於2019年尾創下的香港紀錄是30分51秒），有些甚至達到27分鐘的世界級水平。由三浦紫苑著作的《強風吹拂》，便是以「箱根驛傳」為背景。

《強風吹拂》動畫版劇照

很多時候，跑步是一件很個人的事，但當踏上驛傳的賽道，跑步就不再是自己個人的事了，那是背負著整個團隊每個成員的精神，上至教練隊友，下至跑隊職員、甚至打氣支持者，為著團隊而戰，不再僅僅是個人的榮譽。在去年「箱根驛傳」的第一區間，就發生了一件廣受關注及評論的事件，在開賽僅30秒時，大東文化大學四年級生新井康平，就因為與其他參賽者發生意外碰撞，不小心被絆倒倒地，而扭傷了左腳腳踝。但要是選擇因傷退賽，便連累整個團隊一整年的心血的狀況下，新井康平決心咬緊牙關負傷繼續比賽，結果以1小時11分15秒的成績完成第一區間21.3公里的賽程，賽後需要長達半年的治療時間才能康復。此外，在2018年10月21日舉行的「全日本實業團女子驛傳」（福岡縣公主驛傳）預選賽中，亦發生了岩谷產業隊的飯田憐，在3.6公里賽段的最後200米處不幸骨折摔倒的事，當時她選擇跪在地上逐步爬回去，畫面自今依然深印在人們的腦海裡。

新井康平在賽後需要半年時間才能康復 (網上圖片)

而除了日本之外，驛傳風氣亦吹到國外多個地方，當中包括香港及台灣。在香港，自2016年起一個名為「跑佬」的小型私房賽面世，4人一隊接力，賽程約為100公里，即每人跑大約25公里，參賽條件是：30歲或以上男性。而由2017年開始，台灣每年年尾都會舉辦一場名為「Hood to Coast 山海長征人車接力」的比賽，賽事由美國著名的Hood to Coast比賽傳入，5人1車的隊伍要在24小時內，完成17棒共174公里的賽程。