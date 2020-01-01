Grand Prix d’Horlogerie de Genève 得獎名單及重點作品評賞

由兩大瑞士錶展開始，年頭鬥到年尾，今年高級鐘錶界出過幾多看到人嘩嘩聲的作品？趁著年尾，我們以今年鐘錶界的奧斯卡Grand Prix d’Horlogerie de Genève(簡稱GPHG)作結，數一數今年多枚得獎大作。

金針大獎Aiguille d’Or Grand Prix：Audemars Piguet, Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin

一開始就來一個最重頭的終極大獎，近年已經站到了高級鐘錶界最頂端位置的愛彼Audemars Piguet，其Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin一舉攻下了 “Aiguille D’ Or” Grand Prix。超薄的姿態配合萬年曆功能，易於日常使，造型優雅簡約但內裡最不平凡，述說了高級腕錶的真正迷人面貌。

最佳女裝錶：Chanel, J12 Calibre 12.1

影后一角，是以不變成萬變的Chanel J12，其厲害之處，是與舊款看起來一絲不變，但細看之下，卻是徹頭徹尾的不一樣，每個微細位置的極致進步，就是高級腕錶的最根本精神。

最佳女裝複雜錶：MB&F, Legacy Machine FlyingT

MB&F的作品從來都沒有讓人失望過，貪玩的品牌之前一直都只製作男人的玩具，今年首次涉足女錶，立即就拿下了女裝複雜腕錶大獎。

最佳男裝錶：Voutilainen, 28ti

影帝方面，得獎的是非常受人敬重的獨立製錶品牌Voutilainen，這枚28ti由外觀設計、裝飾手工，到機械功能都無懈可擊，尤其那超巨型擺輪足以令人看到眼都唔斬。

最佳男裝複雜錶：Audemars Piguet, Code 11.59 by Audemars Piguet Minute Repeater Supersonnerie

本來憑著Royal Oak已經夠做的愛彼，耗費五年時間去研究，並推出自1972年以來最重要的全新系列，Code 11.59到底會不會成為錶廠的另一傳奇？單是憑藉這枚三問作品拿下最佳複雜男裝錶，就知道其前途無可限量。

最佳珠寶腕錶：Bulgari, Serpenti Misteriosi Romani

Bulgari的蛇鐲腕錶，幾乎都已經成為了世界女性們一個共同的夢想。從手工、設計到使用的寶石，不是一味的鬥貴鬥大(當然它們仍然是好貴又好大)，但效果仍然優雅，而且戴上手的那舒適感覺，也許更是其獲獎原因。

最佳工藝腕錶：Voutilainen, Starry Night Vine

另一Voutilainen的作品，這次獲獎的Starry Night Vine，用上了日本漆和景泰藍琺瑯製成錶盤上的葡萄園畫面。論創造力，論手工，都完全是巔峰之作，彷彿說明了Voutilainen的無所不能。

創新大獎：Vacheron Constantin, Traditionnelle Twin Beat perpetual calendar

新款汽車停車時會自動熄火，怎想到這功能竟然可以出現在腕錶上面？江詩丹頓的這枚萬年曆在閒置時按下按鈕，搭載的品牌自製3610 QP機芯就可放緩速率，以確保最少65天的延長動力儲存時間。