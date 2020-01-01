Grand Prix d’Horlogerie de Genève 得獎名單及重點作品評賞

由兩大瑞士錶展開始，年頭鬥到年尾，今年高級鐘錶界出過幾多看到人嘩嘩聲的作品？趁著年尾，我們以今年鐘錶界的奧斯卡Grand Prix d’Horlogerie de Genève(簡稱GPHG)作結，數一數今年多枚得獎大作。
金針大獎Aiguille d’Or Grand Prix：Audemars Piguet, Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin
一開始就來一個最重頭的終極大獎，近年已經站到了高級鐘錶界最頂端位置的愛彼Audemars Piguet，其Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin一舉攻下了 “Aiguille D’ Or” Grand Prix。超薄的姿態配合萬年曆功能，易於日常使，造型優雅簡約但內裡最不平凡，述說了高級腕錶的真正迷人面貌。
最佳女裝錶：Chanel, J12 Calibre 12.1
影后一角，是以不變成萬變的Chanel J12，其厲害之處，是與舊款看起來一絲不變，但細看之下，卻是徹頭徹尾的不一樣，每個微細位置的極致進步，就是高級腕錶的最根本精神。
最佳女裝複雜錶：MB&F, Legacy Machine FlyingT
MB&F的作品從來都沒有讓人失望過，貪玩的品牌之前一直都只製作男人的玩具，今年首次涉足女錶，立即就拿下了女裝複雜腕錶大獎。
最佳男裝錶：Voutilainen, 28ti
影帝方面，得獎的是非常受人敬重的獨立製錶品牌Voutilainen，這枚28ti由外觀設計、裝飾手工，到機械功能都無懈可擊，尤其那超巨型擺輪足以令人看到眼都唔斬。
最佳男裝複雜錶：Audemars Piguet, Code 11.59 by Audemars Piguet Minute Repeater Supersonnerie
本來憑著Royal Oak已經夠做的愛彼，耗費五年時間去研究，並推出自1972年以來最重要的全新系列，Code 11.59到底會不會成為錶廠的另一傳奇？單是憑藉這枚三問作品拿下最佳複雜男裝錶，就知道其前途無可限量。
最佳珠寶腕錶：Bulgari, Serpenti Misteriosi Romani
Bulgari的蛇鐲腕錶，幾乎都已經成為了世界女性們一個共同的夢想。從手工、設計到使用的寶石，不是一味的鬥貴鬥大(當然它們仍然是好貴又好大)，但效果仍然優雅，而且戴上手的那舒適感覺，也許更是其獲獎原因。
最佳工藝腕錶：Voutilainen, Starry Night Vine
另一Voutilainen的作品，這次獲獎的Starry Night Vine，用上了日本漆和景泰藍琺瑯製成錶盤上的葡萄園畫面。論創造力，論手工，都完全是巔峰之作，彷彿說明了Voutilainen的無所不能。
創新大獎：Vacheron Constantin, Traditionnelle Twin Beat perpetual calendar
新款汽車停車時會自動熄火，怎想到這功能竟然可以出現在腕錶上面？江詩丹頓的這枚萬年曆在閒置時按下按鈕，搭載的品牌自製3610 QP機芯就可放緩速率，以確保最少65天的延長動力儲存時間。
2019年內瓦高級鐘表大賞得獎名單：
金針大獎Aiguille d’Or Grand Prix：Audemars Piguet, Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin
最佳女裝錶Ladies’ Watch Prize：Chanel, J12 Calibre 12.1
最佳女裝複雜錶Ladies’ Complication Watch Prize：MB&F, Legacy Machine FlyingT
最佳男裝錶Men’s Watch Prize：Voutilainen, 28ti
最佳男裝複雜錶Men’s Complication Watch Prize：Audemars Piguet, Code 11.59 by Audemars Piguet Minute Repeater Supersonnerie
標誌性大獎：Audemars Piguet, Royal Oak “Jumbo” Extra-thin
最佳天文台腕錶：Chronométrie Ferdinand Berthoud, Carburised steel regulator
最佳日曆與天文學腕錶：Hermès, Arceau L’heure de la lune
突出機械大獎：Mechanical Exception Watch Prize：Genus, GNS1.2
最佳計時錶：Bulgari, Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic
最佳潛水錶：Seiko, Prospex LX line diver’s
最佳珠寶腕錶：Bulgari, Serpenti Misteriosi Romani
最佳工藝腕錶：Voutilainen, Starry Night Vine
小金針大獎：Kudoke, Kudoke 2
最佳挑戰者：Tudor, Black Bay P01
創新大獎：Vacheron Constantin, Traditionnelle Twin Beat perpetual calendar
勇氣大獎：Urwerk, AMC
鐘錶啟發大獎Ming, 17.06 Copper
特別陪審團大獎：Luc Pettavino, Only Watch創辦人