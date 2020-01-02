2020年最令人期待的SUV

新一年新起點，準備全新出發之前，當然要選部好車起步踩油啦﹗新一年SUV的熱潮越來越熾熱，多家車廠都會在2020年有新作推出，當中最引人注目的，有以下幾部，或者都是你的心水﹗

Tesla Model Y 估計價格：$400,000 發售日期：2020年夏季

單看Model Y的體積你或者不能肯定它是否一部SUV，但車廠的確是為其定位BB型SUV，內裡大約75％與Model 3的部件相同，因此性能上也和Model 3相呼應，普通版本足以在5.9秒的時間內進入0-60mph的加速，電池的續航力達到約370公里。進階版還有0-60mph加速時間為5.5秒，及可行駛480公里的遠距離版本。

Model Y比起Model 3車身的高度升高不少，而且最多可提供七個座位。只是它將不會用使用鷗翼車門，及後門將轉成傳統方式操作。

Alfa Romeo Tonale 價格：約$200,000起 出售： 2020年春季

隨著令人印象深刻的Stelvio大獲好評，有助Alfa Romeo得到了不少新的支持者，車廠今次希望通過推出Tonale這部小型SUV來鞏固這一波氣勢。實際車型將會和當初公佈的概念車相當接近，細長的大燈和寬大的前保險槓將一一被保留下來。

因為和Jeep的Renegade共享技術，Tonale的底盤將更為紮實，並做到車廠向來自豪的行駛和操控感。它還將是首款具有插電式混合動力系統的Alfa Romeo，可實現雙動力和純電動行駛。

Aston Martin DBX 價格：約$150萬 發售時間：2020年初

介紹了兩款比較入門價的SUV，來到Aston Martin的DBX，則展現了豪華組別的氣勢。令人期待已久的DBX SUV自從第一個概念於2015年問世以來，將成為Aston Martin在威爾士St Athan投資2.5億英鎊建造新廠後出產的第一款汽車，這輛豪華SUV將成為Bentley Bentayga和Lamborghini Urus的競爭對手。

DBX將用上和Vantage和DB11身上一樣的V8 4.0升雙渦輪增壓引擎，輸出功率為542bhp，扭力為700Nm。此外，新車還將會有混合動力版推出，以達到公司在2025年讓產品陣容全部提供替代燃料版本這目標。

BMW iX3 價格：約$800,000 發售日期：2020年春季

SUV將在寶馬的電動未來中扮演重要角色，首款代表性作品，就是iX3。這部由概念車做到正式量產，其設計方向是建基於傳統的 X3，但其外觀經過了種種改進，以改善空氣動力學的性能，當中包括一套獨特的高能效鋁合金車輪和全新的無限形進氣格柵。

iX3還受益於最新一代的eDrive技術，將馬達、傳動系統和控制系統結合成為一個整體結構。雖然最終規格尚待確認，但其電池有望提供70kWh以上的功率，並有400公里的續航力。

Jaguar F-Pace 價格：約$400,000 發售日期：2020年夏季

Jaguar自從2016推出F-Pace以來，幾乎所有人都被其美貌迷倒了。今年車廠將為車系進行改款，當中的調整可能很微妙，但引入完善的車內技術和插電式混合動力是其中最重要的變革。

在引擎室內，PHEV系統將結合一個1.5升三缸汽油引擎及一個電動馬達，在實現強勁的性能同時，又可節省燃油費用。在車內，F-Pace將配備一對輕觸式儀表板，以高科技的數字顯示種種資訊，加上數碼後視鏡，功能更為全面。