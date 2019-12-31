2019時裝界大回顧：最佳潮流、最不堪入目、最佳聯乘

來到年尾又是一年一度回顧一下這一年在時裝世界發生過的大事。時裝世界可以很殘忍，一些太破格的潮流可以被人攻擊得一文不值；但同時又可以很念舊（永遠懷念Karl Lagerfeld 大師）。在2020年即將來臨之際，是時候反思一下過去12個月中最美好的男裝時光。 從設計師重新編寫規則到值得你帶入新的一年的趨勢，就在這裡帶給你2019年我們認為最好（和最不堪入目）的男裝時光。

Credit: Dior

Cerruti 1881 SS19 最佳潮流 1. Relax Silhouette 雖然早幾年就已經推崇更寬鬆的西裝剪裁，因為當你嘗試過後根本就不能回到上窄下窄的那種穿衣方式。較寬鬆但仍然是貼身的剪裁除了不再擔心每一餐不能吃得太飽，更重要是其實這種穿法適合更多不同身形和風格的人士。除了西裝，闊褲，帶方型的剪裁（Boxy Cut）恤衫及外套等都成為大趨勢。2019年標誌著男裝在主流市場中普遍以放鬆休閒為主。

Ambush Fall 19 2. 戶外裝束 隨著街頭服裝、2000年或以後（又稱Generation Z）出生的一眾年青消費層的興起，我們能看到許多傳統的奢侈時裝品牌也趨向年輕化。他們推出波鞋以及大量融入街頭、運動甚至是戶外的元素到服飾設計中。品牌研發高科技布料，服裝亦變得更具功能性。

Dries Van Noten SS19 最不堪入目的潮流 1. 透視裝及只穿西裝外套的造型 不論任何時代或情況、場合，袒胸露臂都不會是適合，更何況是透視裝呢？儘管如此，今年仍能看到許多大小品牌推出透視裝束或是只穿西裝外套的造型。就算你擁有模特兒般的健碩身型，這些裝束還是留給時裝天橋吧。

Jeremy Moeller / Getty Images 2. 白襪仔 不是所有潮流都能成功打入主流，例如那種又厚又質地粗糙的棉質短白襪。如果你還在讀書時期、採滑板或者是做gym，否則男士一到了某些年紀就不應再穿著短白襪。

Stone Island 最佳的聯乘系列 1. Supreme x Stone Island 可能你會說Supreme的聯乘系列已經頻密到有點兒太濫，但不得不讚嘆其聯乘的單位及質素很高，而且往往都被人搶購一空。 意大利品牌Stone Island可能不是太多人認識，但聯乘後連帶品牌於美國市場的需求大增，所以難怪說Supreme有點石成金的能力。

@Francky.b for Hypebeast 2. Stüssy x Dior 在Kim Jones帶領下的Dior年輕了不少，更重新成為一眾要搶購的對象。聯乘有一手的他，繼LV時代的Supreme到Nike到今天的 Stüssy，都充份證明他熱愛街牌的一面。這個系列成功的原因，是Kim Jones有能力找來原已退休的Stüssy創辦人來重新為Dior設計自定的字體。

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