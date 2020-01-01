Tesla 極速生產傳說 中國製Model 3成全球銷量指標

在中美貿易戰之下，Tesla的中國製造目標竟能超速達標。在2019年1月，Tesla首次在海外設廠，位於上海的超級工廠，直到10月投入試產，主力生產Model 3，及後將會生產 Model Y，而首台中國製造的Model 3，早已在2019年最後幾天交車了。

首批中國生產的Model 3為藍色，及後會生產灰色和白色（圖片來源：Tesla） Tesla指出，首批中國製造的Model 3將會在2020年第一季陸續交車，而於2019年12月30日交車的前15位車主皆為Tesla員工。由動工設廠至投產、交車不花一年時間，既創下中國汽車製造的新紀錄，連Tesla執行長Elon Musk也表示震驚。首批的中國製造版本Model 3在外觀和性能上都與美製的一致，只是在車尾的品牌名字轉為中文「特斯拉」。