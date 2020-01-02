The North Face × INVINCIBLE：以街頭文化重新演繹經典

喜歡The North Face的朋友，除了其高性能的產品之外，也定必喜歡其品牌理念。今回與街頭潮流及球鞋名所 INVINCIBLE 聯乘推出的獨家膠囊系列「THE EXPEDITION」，就把其理念發揮得淋漓盡致！

PRINTED NUPTSE JACKET（The North Face）

PRINTED MOUNTAIN JACKET（The North Face） The North Face一直傳承著「Never Stop Exploring」的品牌精神，就看其Logo也猜得出一鱗半爪，Logo其實是一座山頂，來自加州的「Half Dome」，於上世紀也是以難以攻頂而聞名的。再看其名字，在北半球的每一座山，北峰一定是最險峻的，而克服到每一座山的「The North Face」，也是品牌向戶外愛好者提出的挑戰！

是次INVINCIBLE 邀請著名日本造型師長谷川昭雄主理造型照，以他拿手的「City Boys」風格，以當代的時尚街頭角度重新演繹經典的登山裝備。（The North Face） 至於是次的聯乘對象，是由Jimmy Wu於2006年創立的INVINCIBLE，其主導的「THE EXPEDITION」系列，以攝影師Chris Noble於1987年在Snowbird Everest Expedition極地探險企劃的旅途中所拍的一張經典照片作為設計靈感。 其機緣巧合在於，當年The North Face的產品及專業裝備總監 Sally McCoy，嘗試以首位美國女性的身份去挑戰珠穆朗瑪峰的攻頂之旅，可惜最後卻因為暴風雪而錯失機會。但這次的失望並沒有對她狠狠的打擊，卻啟發出「Nuptse」、「Denali」等經典登山外套，以及催生出「Expedition System」概念。

INVINCIBLE是次透過「THE EXPEDITION」，將登頂的理念注入街頭文化，把經典重新演繹：