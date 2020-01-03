主流以外的Gym Bags：返工做Gym都要型

最近一些主打24小時開放的私營gym room如雨後春筍，無論是培養健康體魄、還是追求更佳身型，男士們去健身院做gym的熱潮仍在。身邊不少熱衷健身的朋友，都會爭取時間在返工前後、甚至lunch time到gym room操練一番，然後不忘在社交媒體上打卡分享健身成效。因此，一些外型時尚、又能攜帶所有健身所需物品的gym bags，就最適合他們了，以下是我們在主流運動品牌以外的推介。

Stuart and Lau Regimen Gym Bag Stuart and Lau Regimen Gym Bag 單憑外觀設計，完全看不出是一個健身袋，35公升容量放置健身用品可謂綽綽有餘。黑色防水物料DuraLite以輕巧見稱，加上通風的鞋袋設計，時刻保持運動鞋內籠乾爽；內置掛釣方便放置於更衣室衣櫃。袋的兩側的外層間隔室皆襯以藍色尼龍斜紋布，足夠放置15吋手提電腦及其他配件，妥善地將工作用品和健身裝備妥善分隔。(USD 395) 查看更多

JOSHU+VELA Small Duffel JOSHU+VELA Small Duffel 美國大熱帆布袋品牌JOSHU + VELA的出品，以18安士重磅帆布縫製，配以BRI高科技植物皮革及手工鑲嵌的銅鉚釘，既美觀又堅固。美國製造，品牌更提供終生保養，足見其耐用性及可靠性。(USD 158) 查看更多

Tracksmith Camp Tote Tracksmith Camp Tote 誰說tote bags不可用來做健身袋？美製品牌 Tracksmith的Camp Camp就是為打破此規條而生產。它使用品牌引以為傲的厚身帆布打造，配以人手縫製的皮革手挽及包底，加上特大容量及多重間隔，放置手提電腦和運動用品亦游刃有餘。(USD 228) 查看更多

Iffley Road x Stolt Rucksack Gravel Black Iffley Road x Stolt Rucksack Gravel Black 這個由兩個英國品牌聯手製作的背包，以Stolt屢獲殊榮的Alpha背包為基礎，從講求功性的運動背包，演變成為設計時尚的商務及運動兩用的產品。這個背包採用500D尼龍布縫製，具備防水性性，雖然看上去很不是很大，但備有可擴展的隔層，容量可達25公升，足夠放置16吋手提電腦。(£159) 查看更多

Iffley Road x Stolt Rucksack Gravel Black