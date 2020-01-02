男人未必一定愛胸大女生

最近約了個舊同事飲酒，兩杯落肚他告訴我剛剛和女朋友分了手。我感到非常奇怪，因為那女孩子是他喜歡了很久，並花了很多時間去追求的，但分手卻由他提出。我不敢多問，怕是「帽」事刺激了他。他卻告訴我完全不是那回事，而分手的原因，是她跑去隆胸了。

女性胸部的確能夠吸引大部分男人，但這是絕對的嗎？(網上圖片)

我說體會他的決定，畢竟不是每個人都能接受對方做整形手術，尤其是隆胸這種大型手術。他又說並不是那樣，其實他並不抗拒女朋友整容或整形，只不過就在女朋友以一個全新姿態出現在他面前時，他發現自己竟然完全對她失去了愛意。然後他打開她的IG給我看，一看之下，我立即就發現了分別。那個分別，是她對衣著和裝扮的轉變。

尺寸這回事，男人也許都計較，但遠遠不及女性本身。(Freepik.com)

舊同事說當初喜歡她，就是因為她的樣子純樸、性格簡單。平坦的胸部對他來說，是完美的少女象徵。講到底，他喜歡的，其實是學生妹，想找的，是「初戀」。之前拍過的另一次拖，他的對象一樣都是樣子清純到極的文青風少女，衰點講，也是「飛機場」。

由攝砵仔糕，到做整形手術，女性為了谷大個胸可以去到幾盡？(Freepik.com)

但他偏偏就是愛「飛機場」，但問題是，當他告訴女朋友他的想法時，次次都讓對方感覺「被串」。

早前有日本網站做了一個「票選平胸美女」的大型投票活動，新垣結衣成了五強之一，她就是個「平胸又如何?」很好的例子。(新垣結衣IG)

他剛分手的前女友在手術之後，在IG上放了不少展露身材的照片，而且化妝也明顯多了，俗稱一副「戰鬥格」。她本以為這種轉變，是每個男人都會喜歡的，卻沒想到，這世界上，真的是鹹魚青菜，各有所愛，而她這個「為令男朋友開心點」的說法，我不知道幾大部分是出自真心，又幾大部分是為借男方過橋去合理化自己的行為。

要是新垣結衣走性感路線，反而會嚇跑不少粉絲吧。(網上圖片)

但胸部大與細，從來都是女性之間的一個重要戰場，作為男士，我們沒辦法完全理解她們對此的執著，也就無資格去對此作出批評。唯有希望舊同事可以重新出發，找到那地平線上的初戀吧。