【Jaeger-LeCoultre】持續運作精準無誤 永恆動力空氣鐘

在文藝復興時期的著名科學家達文西（Leonardo da Vinci）的物理定律理論中，永恆動力是不可能存在的，然而Jaeger-LeCoultre擁有獨家專利的空氣鐘，卻打破此理論。

空氣鐘由工程師Jean-Léon Reutter於1928年發明，無須以人手扭動錶冠，無須借助手腕擺動獲得動力，更無須利用電能推動齒輪運行，空氣鐘利用空氣流動時氣溫的改變，令鐘內的密封膨脹室透過不斷膨脹或收縮，從而造成動力，牽動小鏈條為座鐘上鏈。

空氣鐘架構 (Jaeger-LeCoultre)

經過多年來的研發改良，現今Jaeger-LeCoultre空氣鐘的每一個結構都稱得上是工藝與科學的結晶，令座鐘在一般情況下，預期壽命達600年之久。密封膨脹室內存有經過多番反覆研究而研發成的混合氣體氯乙烷（C2H5CI），對於氣溫變化擁有極高的敏感度，當溫度在攝氏15至30度之間時，每一度的變化就足以為機芯帶來兩天的動力儲存。將平衡擺輪從座鐘頂部懸垂而下的Elinvar合金絲，由諾貝爾物理學獎得獎者Charles-Edouard Guillaume發明，雖然極為幼細，但在常溫環境下運作時依然不會變形，避免影響擺輪運作，而平衡擺輪每一分鐘亦只會擺動一次，從而減低損耗。而為了加強座鐘的觀賞性，Jaeger-LeCoultre更特別以防眩目的透明水晶玻璃打造外鐘殼，讓人得以盡情欣賞有如藝術瑰寶的鐘內每個細節。

(Jaeger-LeCoultre)

Atmos Transparente (HKD51,500)

品牌的最新傑作，搭載563機芯，由217件零件及15件寶石組成，具精準的時、分顯示，透明玻璃製的錶盤上印有黑色移印時標。

(Jaeger-LeCoultre)

Atmos Classique Moon Phase (HKD67,500)

搭載562機芯，由231件零件及15件寶石組成，具精準的時、分顯示之外，座鐘的6時位置設有月相顯示，精準指示月相的變化，每3,821年才會出現一天的誤差。

(Jaeger-LeCoultre)

Atmos 568 by Marc Newson (HKD208,000)

由澳洲設計師Marc Newson操刀設計，為了令空氣鐘能夠直接折射光線，並且不改變座鐘的顏色，特別選用以「超透明」Baccarat水晶打造鐘殼，令鐘殼幾乎如隱形一般。搭載568機芯，由210件零件及15件寶石組成，具精準的時、分顯示、月份顯示及月相顯示。