【中佬悲歌】踢走肚腩靠飲食 但食得健康不等於要犧牲味蕾

隨住年紀漸大，步入中佬階段，肚腩也慢慢變大，就算keep住做運動，也總是回不去後生時的壯健身型。正所謂「三分運動七分飲食」，想要keep住好身型，食得健康非常重要，當中食素是不少人的選擇。不過說起食素，好多人都會立即耍手擰頭，皆因他們總認為素食等於難吃、淡而無味，殊不知現在的素食餐單其實很多都非常吸引。

Gianni Caprioli (Giando)

來港已經15年的意大利名廚Gianni Caprioli，最近就為其主理的餐廳「Giando」，研發出全新的冬季素食餐單，將各樣購自意大利家族式經營農場的優質時令食材，包括菊苣、菊芋、蕪菁、紫椰菜、皺葉甘藍和南瓜等，烹煮成精緻美味的素食菜式。

六道菜素食餐單以配上水牛芝士、香梨、核桃、gorgonzola芝士醬和香醋的前菜菊苣沙律，以及香滑的菊芋濃湯揭開序幕，為接下來的螺旋粉配蕪菁和南意Crusco辣椒，以及意大利飯配紫椰菜和洋蔥，寫下優美前奏。焦點主菜是以獨特的方式烹調的皺葉甘藍，Gianni巧妙地配上榛子和黑松露，為食客帶來驚喜。最後，這頓充滿意大利風情的素食大餐，以甜品南瓜芝士蛋糕配杏仁酒酥餅碎作結。

Giando 地址：香港灣仔星街 9 號星域軒一座地下一號舖 電話：2511 8912

午市套餐 (李好純)

至於主打新派中式素菜的「李好純」，自去年尾於上環威靈頓街開業後，旋即成為中上環一帶健康素食愛好者的潮聖地。別出心裁的餐牌涵蓋純素、無乳製品和無蛋菜餚，非常適合信奉素食和純素飲食人士，亦能滿足偶然一素的食客。

+ 6 + 5 + 4

餐廳各款賣相精美的素菜靈感源自傳統中式菜餚，招牌菜式包括雲集杏鮑菇、冬菇和蘆筍，以展現食材原味為主的開胃頭盤「串串燻香」，以及賣相精緻、以咸蛋黃為椰菜花和雜菌點睛的「黃金花」，至於在荷葉內藏榆耳、蓮子、粗蔬燴和糙米飯等的「粗蔬大葉」，香氣撲鼻，更是必食之選。