【Casio】G-Shock變革之路

Casio的G-Shock可說是手錶界其中一個傳奇，以電子錶的姿態，在市場上得到罕見追棒，其中部分作品更被炒至超越機械名錶的天價。而他們由G-Shock發展出來的高階系列MR-G，製作的心力更絕不低於高級機械腕錶。現在，就讓我以他們歷代幾款最具代表性的作品，來述說這系列的奇妙故事。

MRG-100（1996）

在讓G-Shock成為了世界知名的產品後，設計師開始思考如何令系列可以更上一層樓。G-Shock向來依賴膠質去給腕錶作保護，設計師正因為這一點，而決意把過去的成功放低，並挑戰以全金屬製作G-SHOCK。最後錶廠採用了一種創新的結構，成功令這金屬G-Shock可以符合向來擁有的最高抗衝擊規格。這枚實驗作品，及後推出市場時命名為MRG-100，也開創了MRG系列之後的盛世。

MRG-130（1998）

由元祖的MRG仍然選用跳字式顯示，到第二代換上了走針顯示希望提升格調，當時錶廠對於MRG的定位仍然有些許模糊。直到第三代MRG-130的推出，腕錶大膽地同時展示出跳字資訊，又配備走時指針，確立了系列的自信心，並從此讓系列站穩了腳。

MRG-2000DJ（2003）

對於科幻一直有所執著的Casio，於2003年的MRG-2000DJ首次置入無線電波接收功能，與及太陽能系統。腕錶由此擁有了自動校正時間的功能，而且儘管安裝了更複雜的電子組件，但其抗衝擊性卻絲毫不減。

MRG-G1000B（2014）

外觀上已經有了易分辨的造型，而在功能上MRG-G1000B在校正時間方面則有了更進一步的發展。這作品除了過往可以對準地面標準時間的無線電波外，這次更能夠從GPS衛星接收時間校准訊號，從而確保在世界任何地方顯示正確的時間。設計上，由於採用了全新的保護結構，錶冠無需再躲躲藏藏，可以放置在外並讓其面貌更似一般機械錶。

MRG-G1000HT- 鎚起 (2016年)

2016年正值MRG面世20周年，這一年推出的20週年限量版最特別之處，是在錶殼上用上日本傳統的鍛造技術，名為鎚起。錶圈和錶帶連接表面上打造出錘打圖案，除了好看之外，更大意義是說明錶廠已經在把MRG看待成高級腕錶式的藝術品，而由此，MRG也由過往的工具錶變成會受收藏家追棒的珍品。

MRG-G2000GA (2019)

Casio MRG系列近年已經發展成工藝作品，現時最新的款式，其設計靈感來自傳統的日本劍。新作由世界著名的傳統日本劍匠月山鑄造而成，全球僅限量發售300枚。