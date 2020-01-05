【月產不足40副】十年磨一劍 結合傳統美學與現代文青

作為金子眼鏡旗下的四大護法，井戶多美男的實力確實是有一定的水準。特別是選材方面跟早前介紹過的恒眸作一樣，把「Sun-Platinum 」物料發揚光大，從鏡框線條以至本身的紮實度都展現出那無懈可擊的一面。正如大師的名字，美感無疑是它們家的殺手鐧，那種細膩有如品嚐名酒一樣，往往叫人不能自拔。

的確井戶多美男跟恒眸作一樣，作風較為低調內斂，而那種不食人間煙火特徵亦令兩位成功吸納一眾品味之士，特別是對生活有要求的朋友，他們了解到眼鏡不只是日用品那麼簡單。記得首次接觸井戶多美男作品時，是被它的金屬圓框設計所吸引住，那種流暢與優雅感絕對是非一般品牌能夠調控得到。

在欣賞井戶多美男的作品時，你會發現甚麼才稱得上是真正的質感，那種由內到外的復古味更籠罩著四周，透過佩戴者的面形輪廓來散發出獨有氣質。與先前介紹過的職人大師一樣，井戶多美男先生早於昭和38年（西元1963年）開始其職人生涯，至今已有57年。師承父親，井戶多美男先生花了10年時間才能成為一位眼鏡職人。與山崎恒眸一樣，他擅長採用Sun-Platinum Metal作為眼鏡的製作素材，（甚麼是SUN PLATINUM METAL？大家可以留意上一篇文章）亦因為SPM具備耐氧化、抗腐蝕的特性，因而成為井戶多美男的御用原材料。近年在大中華地區興起了一股文青熱潮，由音樂、電影以至生活習慣等，基本上都會涉及在年青人的範疇內，至於井戶多美男的經典作T-452更被外界稱之為文青之選，那種文藝氣息亦從作品中洶湧出來。

「一鏡一魂」

正如先前所講，井戶多美男跟恒眸作的作品都被歸納為同一類，除了兩者選用相同的製作素材外，就連特殊的「左右非對稱鉸鏈鎖」製作方式亦一樣，因此品質與耐用性方面同屬信心保證。井戶多美男一直堅持傳統手造技術，並且將太陽合金與賽璐珞結合，利用傳統手技精心琢磨出眼鏡精品，締造出一副又一副的經典作。為了保持太陽合金的最佳質感，井戶多美男更自行製作模具，一鏡一魂的用心打造、盡顯職人精神。 井戶多美男的作品大多數以日式風格為主，由傳統的扁身設計到大行其道的波士頓鏡框造型，涉獵之廣更遠出預期。不少客人認為型號T-452是品牌的代表作之一，它的樸實作風亦令設計帶有濃濃意境，古典味十足，在大師堅持每副眼鏡以75天製成，月產量不足40副的原則下，井戶多美男的作品就變得更具收藏價值。

關於Kelvin Tsui

上目眼店的主理人，醉心推動手造及時裝眼鏡的重要份子。自小對舊事舊物有不解的情意結，希望透過自己將擁有悠長歷史文化的日本手造架及潮流元素的鏡架介紹予各位。（www.ocularplus.com）

井戶多美男先生早於1963年便開始職人生涯，至今已有57年。在他一生努力兼默默耕耘下，成為一代的眼鏡職人大師。（攝自：作者）

工場上的井戶多美男。（攝自：作者）

技術師承於父親，是一代傳一代的心血手作物。（攝自：作者）

平日井戶多美男先生會用上特製工具，將賽璐珞包裹著鼻樑橋位，形成了他的獨門秘技。（攝自：作者）

看望簡單，其實是講求10年以上的功力才可做到。（攝自：作者）

被喻為經典作的T-452及T-461乃是圓形金屬框設計。（攝自：作者）