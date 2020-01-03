百搭又出色的Alsace佳釀，為新年美食增添新意

節慶氣氛一浪接一浪，還未收拾心情（上班），馬上又迎來農曆新年，今年或者試試用葡萄酒來過節？

圖片來源：CIVA 法國酒區阿爾薩斯（Alsace）向來出產出色而多元化的葡萄酒，最近其代表產區酒莊的法定組織Vins d’Alsace（CIVA）特別為了香港市場推出新年Pairing指南。對於Alsace的印象，可能每個人都不同，有人喜歡它們遠近馳名的Riesling，有人覺得它們出產偏甜的葡萄酒，也有人對它們的白酒念念不忘，但其實全都對。因為Alsace產區由Strasbourg至南部的Marlenheim，沿著萊茵河延伸120公里，既歷史悠久又多元化。

Alsace產區位於歐洲相當北的位置（圖片來源：CIVA）

Alsace除了美食美酒，也是一個旅遊勝地，特別有聖誕、復活節等傳統氣氛（圖片來源：CIVA） Alsace有著可比香檳的汽酒Crémant d’Alsace，香甜的Muscat、花果香豐富的Gewurztraminer，圓潤而略帶煙燻風味的Pinot Gris，Pinot Noir同樣出色，當然少不了活力十足又優雅的Riesling。Alsace緊鄰德國，在歷史上曾被法、德兩國數度易手，所以甫踏進Alsace這片土地，就會深深感受到兩國的文化皆濃厚而融和，當地人甚至能操兩國語言。至於風土方面，Alsace產區位於歐洲相當北的位置，獨特的河谷氣候讓日夜溫差明顯，故此葡萄可以慢慢成熟，醞釀出複雜而優雅的個性，當地的釀酒師也偏向喜歡釀造乾型葡萄酒。

汽酒Crémant d’Alsace 說到Pairing，CIVA建議汽酒Crémant d’Alsace適合配送蒸或燉的魚鮮，既有年年有餘之寓意，汽泡則代表著步步高陞！同樣是海鮮，也可以試試高雅的Gewurztraminer，因為其亮麗酸度可以提升海鮮的鮮味。如果是煎炸海鮮，則有著清爽的Pinot Blanc。