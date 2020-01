eBay 2019年「最貴清單」 首位居然是一頓飯？

有趣的是,與2018年相比,這個清單似乎似曾相識,2018年巴菲特同樣作出善舉,得標價為330萬美元;不同年份生產的Lamborghini Aventador同樣上榜,LeBron James的球員卡只排15,反而棒球員Mike Trout 2009年的球員卡登上第五,得標價為40萬美元。

【Top 20 Overall Most Expensive eBay Purchases in 2019】

1. 20th Annual Power Lunch with Warren Buffett to Benefit GLIDE: $4,567,888

2. Tom Brady 2000 Autographed Playoff Contenders Championship Ticket Trading Card: $400,100

3. Michael Jordan 1997 Metal Universe Precious Metal Gems Card: $350,100

4. 2015 Lamborghini Aventador Roadster: $349,800

5. 2014 Newmar King Aire Motorhome: $280,000

6. 2019 Lamborghini Urus "Bianco Icarus": $245,995

7. 1986 Piper Malibu: $225,000

8. 2005 Ford Ford GT: $220,000

9. 2019 Lamborghini Huracan LP580-2: $209,900

10. 2012 Lamborghini Aventador 2dr Coupe: $200,000

11. 2019 Porsche 911:$199,000

12. 2009 Lamborghini Murcielago: $190,000

13. 2013 Ferrari 458 Italia: $185,000

14. 2014 Lamborghini Gallardo LP 560-4 Spyder: $174,995

15. 2013 Rolls-Royce Phantom Drophead: $172,100

16. 2017 Aston Martin Vanquish Coupe: $169,700

17. Magic The Gathering MTG Black Lotus Card: $166,100

18. Patek Philippe Grand Complications Calendar Manual Gold Men’s Watch, 5270G-014: $139,500

19. Patek Philippe Grand Complications Perpetual Calendar Chrono Watch, 5270G-018: $125,000

20. Rolex New 18 Kt Rose Gold Masterpiece Pave Diamond Bracelet, 86285, Sant Blanc: $100,001