【球鞋嚴選】 主流以外 盤點五款高質極品

每天的耳濡目染不斷干擾清晰視野，隱沒了原來無限的可能，球鞋世界也是同一道理，與其不斷追趕虛幻的炒作，倒不如回過神來好好審視一下主流以外的選擇，高品質的長青之選其實總不缺乏。以下嚴選五款高質耐穿的另類之選，部分或許名氣淺薄，但卻絕對物超所值。

斯洛伐克品牌Novesta的Marathon Vegan Trail。（Novesta Japan）

Novesta Marathon Trail Collection（Novesta Japan） 109 € - 119 € （約 $951 - $1,038 HKD） 來自中歐斯洛伐克的品牌Novesta歷史久遠，作為鞋廠的雛形早於1939年由製鞋師Jan Antonin Bata創立，在動盪年代中一直默默為歐洲生產天然耐用的鞋履，及後至1992年更正式成立自家品牌Novesta。時至今天品牌仍然依循1930年代的古法和高規格製作鞋履，當中的Marathon Trail以及Marathon Trail Vegan系列更呈現完美流線，結合復古配色，完美演繹retro trainers的神髓。

Lanvin Bumper Sneaker（Lanvin） $5,200 HKD 自從Bruno Sialelli入主Lanvin以來就一直予人驚喜，在2020年春夏季度更帶來名為Lanvin Bumper Sneaker的鞋履新作，將大熱的七十年代vintage跑鞋設計重塑成高級奢華逸品。鞋舌上的品牌名稱、富解構意味的鞋跟玩味細節、結合仿舊處理中底，以及高質尼龍和上乘皮革散發的完美質感，成就了最無可挑剔的一雙復古球鞋。

REPRODUCTION OF FOUND - British Military Trainers（EYE FOUND） 19,800円（約 $1,413 HKD） 來自日本的REPRODUCTION OF FOUND成立於2016年，致力復刻五十至九十年代各國的軍事訓練鞋履，為此更特意搜羅英、美、法、德、意等多國的樣本仔細研究，而這款British Military Trainers的設計就源於九十年代英軍的日常訓練用鞋。為了確保品質，品牌更特別委託原本製作此款的斯洛伐克鞋廠負責生產，同時又換上了更時尚易襯的配色，以及更修長的鞋形，以匠心改良經典設計。

雖說鞋款源於英軍鞋款，卻非常易於搭配。（Radical Vintage）

FOOTSTOCK ORIGINALS - ORDINARIE™ LACEUP（FOOTSTOCK ORIGINALS） 36,300円（約 $2,590 HKD） 主理foot the coacher、FOOTSTOCK ORIGINALS、Beautiful Shoes等多個鞋履品牌的竹ヶ原 敏之介無疑是近年最具代表性的日本鞋匠，而由他設計的這款ORDINARIE™ LACEUP就示範出「如何將基本做成完美」。鞋款取材自簡約經典的鞋形設計，但就以耐用見稱的去勢成年牛皮（steer hide）製作鞋身，同時換上厚身又舒適緩震的Grippa SOLE™外底，結合有效維持足弓穩定的TECH INSOLE™設計，在最基本的設計中展現匠心巧思。