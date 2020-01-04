【Singer 911】改錶改出官司 但改車改出名堂

上星期談到La Californienne因改勞力士而引發的訴訟，給其他類似的公司響起了警號。似乎最多人聯想到的就是改車的行業。汽車世界裡有甚多這樣的例子，而近年比較當紅的就有着專門改造保時捷Porsche跑車的Singer品牌。

Singer的創造理念就是毫不妥協的去重新創造一台擁有現代性能的風冷911。所有Singer保時捷都以生產於89年至94年的964為平台，這不是因為她的年紀，而是因為這是一輛不折不扣的風冷後置引擎911。Singer會先進行減磅的工程，把整台車的金屬沙板都改用了碳纖維。用上碳纖維的沙板，能節省幾乎220kg！引擎部份由國際知名的Cosworth主導，令原本250匹的引擎，增強至超過100匹。在數字上或許不怎麼顯著，但配合減了磅的車架，這100匹就相當厲害了！

國際上有不同的媒體測試過Singer 911，成績竟然比現今的保時捷GT3RS還要快！一輛超過30年的車，能有這樣的性能，實在不容易！數年前我有幸測試Singer 911，她的操控十分直接，雖然是用上了比賽的避震器但卻不會太硬而失去駕駛的感覺。經典911呔環感覺是車手與汽車重要的溝通工具，這也是許多保時捷粉絲迷上她的主要原因，所以Singer投放了大量資源來保存那經典的呔感。這車把所有路面的感覺都完完全全地傳到我的屁股了！一輛由Singer改裝的911，起點價就要50萬美元（約400萬港元），這只是改裝的價錢並沒有包括那964！而現在964的二手價值，已經直逼100萬元。你千萬不要覺得昂貴，因市場上的知音人眾多，據說定購的時間需要等候超過3年。Singer的911面世後，各國的汽車雜誌和網誌，都紛紛爭先報導這輛車的故事。獲得到絕大部份專業及發燒友的支持。其實這樣的改裝，你覺得跟La Californienne的故事又有沒有分別呢？

About Carson Chan：瑞士高級製錶基金會亞洲主席、除腕錶也熱愛汽車，逢機械都啱玩，男士喜愛的都有研究。

五百萬元的老爺車。（Singer）

老爺車綱對有價有市。（Singer）

引擎增強程序。（Singer）

每一粒螺絲都完全翻新。（Singer）

每台車都由工程師精心改裝。（Singer）

車身鍛造一絲不苟。（Singer）