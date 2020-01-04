【一期一會】最貴旅程索價超過200萬 詮釋奢華旅遊真義

作為全球最頂級的奢華酒店品牌，Rosewood每年都會以「Rosewood Limited Edition」的名義，為旅客精心打造一系列極致奢華的獨特旅遊體驗，標榜限量供應或機會只此一次的體驗及享受，而今年度共有12個前所未有、千載難逢的旅行體驗，予旅客選擇。

曼谷「Fashion Forward」（US$110,000起）

若然是錶迷，尤其是Franck Muller忠粉的話，必不可錯過這趟泰國曼谷的旅程。旅客將會與Franck Muller及泰國著名設計師Vatanika Patamasingh Na Ayudhya，一同設計一枚專屬的Cintrée Curvex系列腕錶，並製作一套由泰國文化啟發、與腕錶相配的時尚服裝。待6個月後腕錶製作完成，旅客更會獲安排乘搭頭等艙班機到日內瓦，於Franck Muller的工場親自領取這枚獨一無二的腕錶。

＊旅程包括7晚曼谷瑰麗酒店住宿及早餐、Lakorn歐式餐廳下午茶、南北餐廳雙人晚餐、Lennon’s雙人雞尾酒體驗、雙人Sense水療體驗及雙人頭等來回機票。

巴黎「Va Va Vroom」（US$290,000起）

至於鍾愛古董車的，由巴黎瑰麗酒店提供的「Va Va Vroom」體驗會是首選。旅客將會與法國著名室內設計師Tristan Auer及高級時裝品牌Loro Piana合作，為Jaguar經典車款Type E Cabriolet展開個人化的設計，由車廂內部所採用的皮革和物料，以至車身的顏色，每項細節均可以隨心所欲地調整。座駕的內部改裝完成後，更會於僅限獲邀人士出席的頂級經典車展2021 Concours d’Elegance Chantilly Arts & Elegance中展出。

＊旅程包括於La Cave d'Exception 餐廳的12人盛宴及兩晚巴黎瑰麗酒店住宿。

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北京「Master Pairings」（US$165,000起）

這絕對是白蘭地愛好者的夢想之旅！旅客將會到訪馬爹利位於法國昂布瓦斯、擁有超過500年歷史的酒莊Château de Chanteloup，在首席釀酒師Christophe Valtaud的親自帶領下，深下了解品牌的頂級干邑釀造過程，並揀選專屬佳釀。而中國著名當代藝術家李永飛更會親身為旅客度身訂造一個紀念木箱，用以存放這13瓶獨一無二的酒品珍藏。

＊旅程包括兩晚北京瑰麗酒店總統套房「首府」住宿、一晚巴黎瑰麗酒店Château de Chanteloup住宿、李永飛私人製作課程以及Château de Chanteloup私人體驗。

紐約「Strike a Chord」（US$200,000起）

對於古典音樂有所研究，並自命音樂造詣非凡，可以選擇紐約瑰麗酒店提供的「Strike a Chord」旅程。旅客將會與去到頂級鋼琴製造商Steinway的工場，與執行監製Jon Feidner和他的團隊合作錄製一曲，並於Steinway會堂的表演空間播放，而回到酒店後，更可享受Steinway的專業表演者Haochen Zhang，為自己在Café Carlyle所進行的私人演奏。

＊旅程包括兩晚紐約瑰麗酒店住宿。

達拉斯「Bigger’n Texas」（US$197,600起）

「佬味濃」的西部牛仔生活，是不少男士夢寐以求想要體驗的，達拉斯瑰麗酒店與頂級定製牛仔靴品牌Miron Crosby合辦的「Bigger’n Texas」旅程，將會帶領旅客透過參觀Rios of Mercedes皮靴廠、馬爾法的現代藝術博物館，及在養牛牧場下榻，領略德克薩斯著名的牛仔時尚、歷史與傳承，旅客更會在Miron Crosby創辦人Lizzie Means Duplantis及Sarah Means的指導下，設計屬於自己的Miron Crosby牛仔靴。

＊旅程包括三晚達拉斯瑰麗酒店住宿及於Mansion Restaurant的晚餐。

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其餘「Rosewood Limited Edition」包括：