近十年「最強美股」Netfilx的隱憂

Netfilx成為了不少朋友近年生活不可或缺的部分，原來早在1997，Netfilx推出的是影碟郵寄借閱服務，而在十年後的2007年就開始了其龐大的影片串流服務，直至現在全球用戶數過億，相信其股價也是大家都會留意的對象，而在剛過去的2019年，卻得出沒有升幅、股價吐回全年46%的漲幅之消息，令人擔憂，然而最近又有發現，在2010至2019年這十年間，其實Netfilx的股價幅達 41.8 倍，成為十年內升勢最強的美股。

對於創新科技近年定必留意，Netflix在這十年擊敗的對手包括蘋果、電商巨頭亞馬遜等，當然大家的起步點不同，但也反映了娛樂新趨勢及新型媒體的普及，而去年的不利消息，源自於用戶增幅下降，由於美國本土的用戶量飽和，所以要開發國際用戶，而用戶則直接受內容影響，去年Netflix失去《Friends》、《The Office》這些大熱劇集的播映權之消息，卻令投資者非常失望。

自蘋果推出新的串流影音服務Apple TV+，預計同行將有一番激烈競爭，因為同時間Comcast、迪士尼、亞馬遜等都紛紛加入自家串流平台行列。（網上圖片）

此外，近年同類型競爭者增加，例如Apple TV+及DisneyPlus非常強勁，用戶心態很簡單，因為訂閱可以取消，用戶可以隨心所慾地因應他們喜歡看的節目而訂閱別的平台，有時只需要一兩部令人渴望的節目就能讓人按下訂閱的按鈕，例如主打《Star Wars》及Marvel系列的DisneyPlus。但要製作出高質素的作品，又或是外購內容，都面臨著龐大的成本，在此情況下，去年Netflix甚至傳出過加插廣告的消息，雖然馬上澄清此為謠言，也令人擔憂其前景。市場測量公司Nielsen指出，去年Netflix有140個原創節目，卻遠比不上早在六年前由行內巨頭Comcast旗下的NBC製作的《The Office》，但最後Comcast卻決定在自家的新串流服務播放；而同樣是收視保證、九十年代的經典《Friends》，也回歸製作它的華納的串流服務。Nielsen繼續指出，Netflix非原創的「庫存節目」在用戶觀看時長的佔比高於七成，而最主要的三大影片供應商華納媒體（WarnerMedia）、迪士尼和NBCUniversal，則佔了Netflix用戶觀看時長的佔比近40%，但他們也逐漸收回影片授權於自己的串流平台使用。所以Netflix是否為業內打下根基，卻在下個十年無以為繼？畢竟論製作節目的經驗和財力，Netflix都未必有優勢。