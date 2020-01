New Balance 再度聯乘 MADNESS：機能潮流並重997S

MS997SMX HK$1,499(New Balance)

是次的997S,也延續著此鞋款機能及潮流感並重的風格。New Balance與MADNESS的聯乘,貫穿「內有炫機」的設計概念,首先是反光及螢光的風格,鞋身的Logo配以反光物料,灰色款配以螢光綠色點綴,而白色則配上螢光橙色,此外,也不難見到MADNESS的元素,例如鞋盒用上低調的深灰色並印上「All Work And No Play Makes You Mad.」,鞋墊及兩款鞋帶也印有「All Work」,鞋頭則有著MADNESS Logo。