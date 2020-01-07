New Balance 再度聯乘 MADNESS：機能潮流並重997S

繼上月82年美製990經典回歸，這個1月又釋出New Balance新作！而且更是繼去年的990v2之後，再度與MADNESS合作。

（New Balance）

MS997SMW HK$1,499（New Balance） 是次的New Balance x MADNESS 997 Sport有兩款配色，其中一款是New Balance經典的灰色。其實在New Balance的9系，997相對地低調，是次與MADNESS的合作，正好取得革新及經典之間的平衡，灰調向來都是潮流指標之一，加上流行的街頭風，正好代表著表達自由的空間，正如塗鴉之下的水泥牆。

MS997SMX HK$1,499（New Balance） 是次的997S，也延續著此鞋款機能及潮流感並重的風格。New Balance與MADNESS的聯乘，貫穿「內有炫機」的設計概念，首先是反光及螢光的風格，鞋身的Logo配以反光物料，灰色款配以螢光綠色點綴，而白色則配上螢光橙色，此外，也不難見到MADNESS的元素，例如鞋盒用上低調的深灰色並印上「All Work And No Play Makes You Mad.」，鞋墊及兩款鞋帶也印有「All Work」，鞋頭則有著MADNESS Logo。

（New Balance） 997S向來集經典與創新工藝於一身，配備了採用Reveal Concept技術來解構舊有的ENCAP中底的「ENCAP REVEAL」中底系統——「先以TPU硬殻包裹內裏概念，讓原本只能隱藏於中底內的ABZORB系統得以外露，配合上中空的Motion Control Device中掌設計」，同時兼顧舒適與時尚。

New Balance x MADNESS 997 Sport 發售日期：2020年1月11日