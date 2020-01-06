【可愛慎入】Gucci推出米奇老鼠鞋履系列賀鼠年

西曆新年剛過去，又是農曆新年的來臨，又是各大品牌推出專為此節日而設的產品系列。今年正席鼠年，有甚麼好得過找來米奇老鼠來個特別聯乘系列呢？Gucci就搶先發布今年慶祝中國新年系列的宣傳照，更特地去了迪士尼主題公園取景，剛剛更發布了此系列裡的5款印上米奇老鼠的鞋履系列，包括有Rhyton球鞋、Ace球鞋、Slip-on以及拖鞋款式。

Disney X Gucci Ace GG Slip-On 球鞋$5,200

今次Gucci聯同迪士尼重新設計品牌裡幾款經典鞋履，每一款均是在Alessandro Michele的創意指導下設計完成 。這系列的鞋履的設計靈感來自中國鼠年，而當中最值得留意的是許多款式都採用了全新的Mini GG Supreme帆布鞋面。Rhyton以象牙白色的皮革作為鞋身，綴上十分可愛的復刻版米奇老鼠圖案和Disney標誌字樣。另外帶點造舊風格的Ace拼橙色後踭同樣搶眼。如果你喜愛monogram款式，那麼Mini GG x 米奇老鼠印花可能會是你杯茶。無論你心儀的是那一款，這系列都必定能成為今年賀年衣物之中最可愛的一款。