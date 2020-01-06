上司人前人後態度大不同

早兩天跟朋友喝酒，講起他剛辭了工打算找份別的工作，話題自然講到他離開的原因，說是工作環境、發展和薪水樣樣不差，最叫人受不了的就是他上司。

上司要做得好又公道，才能得人心，管理好下屬。(《半澤直樹》劇照)

上司自己本身非常能幹，對同事的要求也合理，但卻就有一個壞習慣。這就跟剛剛巴塞羅拿足球隊被愛斯賓奴在最後關頭逼和之後發生的事一樣，教頭華維迪在記者會批評中場迪莊拿下了紅牌因此沒有拿下三分全因由他而起。那上司的習慣，就是很喜歡在外人面前批評下屬。

巴塞羅拿足球隊被愛斯賓奴在最後關頭逼和之後，教頭華維迪在記者會上將責任都推在中場迪莊身上。(圖片：Ronaldo.com)

員工平時明明表現很好，上司也明白，賞罰也算分明，但奈何只要員工偶有犯錯，上司總忍不住在各種場合下，當著其他人面前數說員工的錯失，其目的不知是因為想表現自己的完美無瑕？還是想讓人感覺他公正而且有話直說？總之就會讓員工在外人前面目無光，朋友也三番四次在外頭被上司形容得像個弱智兒一樣。

在外人面前批評員工，員工不會得到進步，卻只會心懷怨恨。(圖片：Freepik.com)

直話直說不是不好，但也得看時機。一個好上司是應該在發現員工有所不足時作出指正，再予以指導及幫助，但環境當然最好是在只有兩人共處的時機。

真正的領袖是指導下屬，並讓他們得到進步。(圖片：Freepik.com)

又用足球教練做例子，施丹在同一個周末比賽之後，被問及龍門高爾圖斯的表現。後者曾經因為得不到球迷的歡心而自信低落，但施丹一句因為他是皇馬的球員，所以一定是最好的，話說起來得體，真與假不重要，員工心裡必定受落。

施丹最出名的，就是無論球員表現多差，他都會好好保護一眾球員，並說他們是最好的。(圖片：managingmadrid.com)

忠誠就是建立在這種尊重之上。在外人面前，無論如何都擔當保護者的身份，去領導下屬，然後私底下才去解決或許存在的問題，員工知道有你的保護，才能放膽去做，並因為你對他的尊重，因為不想讓你失望，才會發揮得比平常更好。

員工得到你的支持和尊重，才能發揮自己最大的能力。(圖片：Freepik.com)

上司這位置不易做，但要做得好，其實種種細節我們應該好好學習。