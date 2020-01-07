加拿大Native Shoes古法製鞋 全球首對可分解植物鞋

環保在時裝界是一大議題，在新的十年，相信更加會是大趨勢。環保從自己做起，我們可能都試過，穿不了的衣物捐贈／送給有需要的人，但是鞋子卻很難做得到。有見及此，來自加拿大的鞋廠Native Shoes，推出了全球首對「植物鞋」，完全由植物製造，更可以回歸大自然由生物分解，只需要45天。

(Native Shoes)

至於最困難的部分卻是把鞋子組合起來。一般用的黏合劑都是不可分解的，可以分解的只有水性的天然乳膠黏合劑，但強度卻不夠，於是他們採用縫製方法，然而又回到本來的死胡同，一般用的合成纖維也是不可分解的⋯⋯而天然的棉線和麻線卻太脆弱，終於找到一種由黃麻編織而成的線，卻因為太粗和硬而穿不了縫紉機。最後，他們發現了古人一直有一個方法，就是用橄欖油把麻線浸軟，不過用上了大量人手工序，所以這雙植物鞋也不便宜，要價200美元。不過相信一切都是值得的，因為可以救救地球，而且心知道這雙鞋子有著這份心思，穿起來連心底裡也會覺得舒適。