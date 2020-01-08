高矮肥瘦不同身型 如何挑選適合你的牛仔褲？

牛仔褲是所有男士衣櫥裡的必需品，也是建構不同造型的基礎。不論你屬於那種個性或喜歡甚麼風格，相信你都必定擁有過無數購買牛仔褲的經驗。買牛仔褲不能靠「撞手神」，要經過不斷的資料蒐集、親身試驗才能學懂買對的牛仔褲。從剪裁、布料、洗水顏色以及細節，我們為你解構如何挑選適合你的牛仔褲。

Esquire UK

1. 布料

牛仔褲的布料分為兩種：標準與織邊（Standard & Selvedge）。

標準布料是指以機器大量生產的織布，非常耐用；織邊布料則是使用傳統的有梭織布機手工編織而成，而這種手工布料通常都會用紅色的織線標識在褲管的內側。手工技術雖然耗時但有質量的保證，且織邊布料都只能夠小量生產，因此都會用較好的材料以及較好的製造廠。

2. 剪裁

市面上有許多不同剪裁的牛仔褲：直腳、窄腳、闊腳或是喇叭腳等等，不過如果剪裁不適合自己，那麼盲目跟風也沒有意義，還是先從最基本而又不會過時的剪裁入手吧，如直腳和窄腳款式。

直腳剪裁就是一般正常緊度設計的牛仔褲型，褲的寬度及窄度從腰到腳都一樣。而窄腳剪裁則是布料從膝蓋以下變窄，緊身的貼著小腿的褲型。

3. 洗水顏色

如何選擇適合你的牛仔褲顏色？如果你下半身較為粗壯，那麼淺色牛仔褲就會把你的缺點暴露。最安全又百搭的顏色必定是深藍、靛藍等具有顯瘦效果的顏色。

4. 細節

最後，懂得注重細節才能讓你挑選出來的牛仔褲更不一樣。例如縫紉邊線、刷色、刷破設計、褲管的不收邊設計，還有口袋邊緣的小銀釦裝飾、口袋的織線、圖案設計等等，都是你買牛仔褲前應該留意的細節。