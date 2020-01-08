iPhone完美取代action cam 「板仔教父」四招拍出專業滑板影片

被稱為「世界上最酷的運動」，每個男人都總會幻想過自己有日踩上滑板，在梯級、欄杆、跳台上俏玩花式技巧。多得網路資訊的發展蓬勃，現今在Youtube、Facebook、Instagram等眾多平台，都能觀賞到世界各地的滑板高手賣弄花式技巧的華麗片段，以為在背後是多複雜專業的器材，原來實際上只要簡單一部iPhone，就已經足夠。

在現今一部手機走天涯的年代，滑板界一樣適用。（黃灝霖攝）

以往人們拍攝花式滑板影片，最低限度都要動用到手提攝錄機，當中SONY的VX系列是較為常見的拍攝器材。人稱Sir JBS的樂隊組合「廿四味」成員李凱賢（Brian），不但玩了超過30年滑板，更是香港滑板協會主席兼滑板店「8FIVE2」創辦人，他憶述：「對於拍攝滑板影片來說，廣角魚眼功能極其重要，故此我最初都是用VX2000及Hi8搭配魚眼鏡頭拍攝，後來iPhone 6開始可以加上olloclip的外置魚眼鏡頭，這個配搭的輕便性亦成為我最常選用的拍攝器材。到現在的11 Pro，不但內置魚眼廣角功能，還具備防震功能和4K超高解析度，配上Moment的14mm魚眼鏡頭及手提捍，用來拍攝滑板影片真是無敵！」

4K解析度，加上魚眼廣角及防震功能，iPhone 11 Pro是現今滑板界的拍片新寵。(黃灝霖攝)

「以前的拍攝器材很笨重，所以後生時玩滑板很少拍片，但現在簡單地用iPhone拍出來已經好靚，這對於新一代的滑板運動員來說有莫大益處，他們可以隨時隨地用電話拍片，然後upload上網，將自己的花式技巧與別人分享，不但為他們帶來名氣，更可以吸引到贊助，支持他們繼續在滑板運動上發展。」

今次為我們示範的小鵬(左)和Margielyn(右)，是分別來自台灣及菲律賓的滑板高手，當中Margielyn更是2018年「亞洲運動會滑輪運動比賽－女子街頭滑板」金牌得主！(黃灝霖攝)

Brian介紹，拍攝滑板影片，主要有四種技巧 ─ 「follow」、「slow motion」、「wide angle」和「long lens」，而這些技巧單靠iPhone 11 Pro都已經可以拍到。

「Follow」：拍攝者會跟在表演者身後或身旁，以低角度拍攝其花式技巧。 (黃灝霖攝)

「Slow Motion」：將表演者的花式動作，每一個細節都細緻地呈現出來。(黃灝霖攝)

「Wide Angle」：以廣角鏡將鏡頭拉闊，令畫面看上去更具壓迫感。(黃灝霖攝)

「Long Lens」- 站在一點從遠處zoom往表演者，將整段花式動作以旁觀角度觀賞。(黃灝霖攝)

常說：「世界任何事，永遠不會太遲，只是越遲疑多一秒，就會遲開始多一秒。」滑板感覺上是屬於年輕人的世界，到年紀漸大，甚至踏入「中佬」階段，才開始學玩滑板，似乎有點格格不入，更怕會被人恥笑，不過Brian卻並不認同，「滑板的世界很特別，它沒有年齡界限之分，無論任何年齡、種族、性別、背景的人都可以一齊玩，以及互相學習。即使是全世界最厲害的滑板運動員Nyjah Huston，就算他的滑板技巧玩得有多純熟，做每個花式時都依然會有失敗有跌倒的機會，所以滑板不但是一項運動，更是一個人生教練，能夠humble you down。而且每個人喜歡玩的、選擇玩的都不同，所以我們看見別人練習任何技巧和動作時，都只會respect。」

「或許從旁人眼中，踩滑板玩花式時好容易會跌會受傷，但其實我們練習都是一步一步來，從『push』、『balance』、『ollie』、『kickflip』等基本慢慢練上去，在平地上練熟了才再開始跳有高度的障礙物，並慢慢拿捏到自己做花式時會否失敗跌倒，然後從中學習做落地滾動的動作，減輕受傷。」