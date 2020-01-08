Zigbee聯同Apple、Google、Amazon，業界巨頭要開發智能家居標準

撰文：何國龍
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一個驚人的草案將於2020年發布！智能家居的提案說了好多年，縱使我們家中的設備大部分都已經可以連接到互聯網，從而遠程控制各個裝置，然而，最大的問題是家電業內有著不同的業界巨頭所研發的系統，各自並未必兼容。
Zigbee聯盟（網上圖片）
要說的這個草案，是開發一個智能家居標準，而即將出現的新設備，有可能與任何的系統兼容，大家最關心的，相信是參與的有誰？Apple、Google、Amazon、以及Zigbee聯盟都是當中的成員。而Zigbee聯盟內又包括有IKEA、Legrand、NXP Semiconductors、Resideo、Samsung SmartThings、Schneider Electric、Signify、Silicon Labs等。陣容強勁，而他們成立的工作小組，主力創建一個開源而且免版稅的統一連接協議，除了方便了用家，也鼓勵生產商更容易開發新產品。
原來Apple也算得上受惠者，因為Apple只在2017年推出了HomePod揚聲器，而其HomeKit兼容性非常少。（圖片：Apple）
是次要創建的標準，是基於市場上已出現的技術，包括Google的Weave and Thread、Amazon的Alexa Smart Home、Apple的HomeKit以及Zigbee聯盟的Dotdot數據模型，要相容它們，就以IP為標準的基礎，首先以wifi連接產品，及後再開發藍牙、乙太網路、寬頻等連接。此外，也要確保用戶使用不同的智能手機或語音助理都能夠使用，及後，將會開發更多相應的手機應用程式及雲端服務。