Zigbee聯同Apple、Google、Amazon，業界巨頭要開發智能家居標準

一個驚人的草案將於2020年發布！智能家居的提案說了好多年，縱使我們家中的設備大部分都已經可以連接到互聯網，從而遠程控制各個裝置，然而，最大的問題是家電業內有著不同的業界巨頭所研發的系統，各自並未必兼容。

Zigbee聯盟（網上圖片） 要說的這個草案，是開發一個智能家居標準，而即將出現的新設備，有可能與任何的系統兼容，大家最關心的，相信是參與的有誰？Apple、Google、Amazon、以及Zigbee聯盟都是當中的成員。而Zigbee聯盟內又包括有IKEA、Legrand、NXP Semiconductors、Resideo、Samsung SmartThings、Schneider Electric、Signify、Silicon Labs等。陣容強勁，而他們成立的工作小組，主力創建一個開源而且免版稅的統一連接協議，除了方便了用家，也鼓勵生產商更容易開發新產品。