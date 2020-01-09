Dior 2020年冬季系列單品繼續成為網紅追捧對象

2020年最令人期待的聯乘企劃之一，相信是Kim Jones創意監督下的Dior 最新秋冬季與Stussy的系列。早於騷前已經看到網上的合作消息讓人感到又驚又喜，雖知道Kim Jones一直以來擅長找來不同潮流街牌合作，將其元素融入到高端時裝裡而且往往有點石成金的能力，其產品甫推出便會被搶購一空。這次找來潮牌Stussy合作更加上首度亮相的Air Dior波鞋，這些都從來不會發生在一所充滿歷史包袱的法國時裝大宅身上，今次實在讓人刮目相看。

Credit: Dior

先說這次系列的主題是希望建立法國與美國之間的文化對話，所以找來充滿代表性的Stussy 以及Nike來合作。系列打頭陣的就是以Stussy簽名式的graffiti字體做成印花的針織衫造型，不過這次是由Kim Jones 本人特地要求經已收山的創辦人Shawn Stussy並找他復出重新為Dior設計字體，這字體不斷重複穿插於整個系列裡的不同單品上。系列裡的另一個焦點是首度亮相的Air Dior，鞋型是經典的Air Jordon 1高筒款式。眾所周知Kim Jones是一位波鞋發燒友，尤其是Nike，所以這次合作絕不出奇。這雙鞋算是忠於原著，只有monogram在那個勾上所以耐看性甚高，相信定必成為炒賣對象。