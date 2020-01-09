不少高級腕錶品牌都會以農曆生肖作主題推出特別版腕錶，你又是否知道原來有型如勞力士，也曾推出過老鼠錶？不過那並非今年新作，而是講述了一段過去日子的少有產品。

(圖片： www.chrono24.co.uk)

的確有少少搵笨，因為勞力士的老鼠錶並不是為了慶祝農曆新年而創作的，而主角其實是大人細路都喜歡的米奇老鼠。

Ingersoll原本接近破產邊緣，30年代時推出米奇老鼠錶讓他們起死回生。(圖片： www.chrono24.co.uk)

話說故事開端並不是由勞力士第一個製作米奇老鼠錶，這作品的始祖其實是1930年代Ingersoll的作品。這枚非常傳奇的作品當時讓人印象最深的，當然是其錶盤上畫上米奇老鼠，其兩隻手臂則分別作為時針及分針運作。

沒錯，腕錶論造型和手工以今天的水準或者說不上奢華細緻，而那兩隻手臂有時走到某些角度，看起來也的確很怪，但該設計在當時30年代也著實吸引了相當多人，相信不少有一定年紀的人，或者都見過、記得，甚至乎曾經希望擁有。

勞力士製作的米奇老鼠錶並沒有像Ingersoll般以手腎作指針，算是最低限度的堅持。(圖片： www.chrono24.co.uk)

迪士尼在那年代受歡迎程度相當誇張，引來不少品牌希望合作也不是奇事。奇就奇在40至50年代時，市場上竟然出現了一批印有米奇老鼠的勞力士腕錶。

另一款將米奇老鼠印在9點鐘位的勞力士看起來比較低調。(圖片： www.chrono24.co.uk)

這個配搭不能說不古怪，因為這實在不像是勞力士會做的，而在官方歷史上，勞力士也並沒有提及這次的合作。

現在也有客製勞力士，為你把米奇老鼠放上錶盤，設計也相當不錯呢﹗(圖片： www.chrono24.co.uk)

不少人甚至質疑這些應該只是偽冒的錶款，而另一些人則會說這些產品應該是特別訂製的。對此，我個人認為後者有其可能，但也不能完全抹煞勞力士曾常規地量產米奇老鼠錶這可能性，其中一個有力的支持，是在於「量」。只要上網搜尋Rolex Mickey Mouse，你便會輕易看到某一兩個造型的作品(主要是Oyster Date款式)幾乎垂手可得，價格也相當穩定在三萬元港幣上下。

迪士尼在40-50年代極受歡迎，勞力士是否有機會因此和他們合作？(圖片：www.fratellowatches.com)

當然，現在你再想在勞力士的官方作品上看到任何卡通圖案或其他形式的合作款式已經不再可能，但如果在40到50年代曾有發生過，也未致於會嚇死我們吧。剩下來的問題就變成：你是否喜歡勞力士米奇老鼠錶？