EFFECTOR眼鏡的純粹東京職人 岡村博美發揚傳統手藝

岡村博美是一位福井縣以外的眼鏡職人，擅長板材製作，因而得到EFFECTOR及Platoy等品牌認同。在東京，從事眼鏡職人的已是買少見少，而岡村博美卻是其中一人，作為三代目，他的資力更是毋庸置疑，只要你有接觸過他的作品定必體會到那種岡村式的製作風格。

御用可解作為指定或慣常選用的意思，以往皇帝所選用的東西通常都叫作御用，比如御膳、御前侍衛等；若果被外界稱之為御用職人的話，那麼該名職人必定有某程度的認受性和公信力。

岡村博美的名字聽來並不陌生，事關他在很多日系眼鏡品牌中擔任重要角色，例如在EFFECTOR的賽璐珞及Acetate系列中有很多都是交由岡村先生負責，而其名字亦經常出現於品牌的Catalog裡頭，如此可見他的地位有別於他人。

現年64歲的岡村博美於東京出生，是職人世家的第三代傳人。20年前搬入千葉縣山武巿，並將父親的傳統手藝發揚光大。沒有如常見的職人大師般以其名字推出品牌，岡村先生喜歡以接Order形式工作，近年亦為EFFECTOR及Platoy等品牌當眼鏡製作，在日本及大中華地區亦有一定的知名度。岡村先生所製造的眼鏡絕大部份程序都是自家製作，反觀在福井縣基於周邊的配套甚多，某些製作部分可交由其他廠商負責，因此岡村式製作也代表著一手包辦的意思。

「兩口子辦事模式」

記得多年前曾到訪過岡村先生位於千葉縣山武巿的大宅，稱它為大宅確實不足為奇，事實上面積有如三分二個足球場，前後設有花園及小型農地，當然眼鏡工房亦設置在內。這裡的環境真的令我感受到甚麼叫人傑地靈，生活節奏、空氣、水源都非常優質。無可否認每次來到日本工作總會吸收到很多知識和新想法，往往叫人大開眼界。至於那次到訪「岡村眼鏡製作所」，還得到他們准許，將製架過程完全記錄並且曝光，相信是每位眼鏡迷的福氣。與先前介紹過的職人大師一樣，岡村先生平日也是兩口子工作，太太岡村亮子主要負責接Order，並跟進材料配件的數量而進行訂貨，簡單來說就是岡村博美的私人助理。

要製作一副完整的手製眼鏡，工序複雜繁多，首先將整副鏡框分為框架正面部分及鏡臂部分，不同物料和款式的眼鏡製作方法各有不同。就以賽璐珞「Celluloid」為例，在製作鏡架前先要有眼鏡設計的繪圖，然後按照圖內的鏡架正面大小以及鏡臂長度粗幼，按照設計圖的尺寸製作出一個一比一的製架模具。當然其後放進滾筒機打磨、切割甚至QC及包裝等工序亦不用再多解釋，因此一副日本職人製眼鏡作品零售價為$3,000多實在是物超所值。

關於 Kelvin Tsui

上目眼店的主理人，醉心推動手造及時裝眼鏡的重要份子。自小對舊事舊物有不解的情意結，希望透過自己將擁有悠長歷史文化的日本手造架及潮流元素的鏡架介紹予各位。(www.ocularplus.com)

這𥚃是岡村博美先生位於千葉縣山武巿的大宅。記得當年我們一行多人在這裡住了一晚，感覺非常寧靜，睡後令人精神飽滿，一次十分難忘的經歷。（攝自：作者）

現年65歲的岡村博美先生於東京出生，是職人世家第三代傳人，20年前搬入千葉縣山武巿，並將父親的傳統手繼續發楊光大。（攝自：作者）

平日全要是兩口子工作，太太岡村亮子主要負責接Order，並跟進材料配件的數量而進行訂貨，簡單來說就是岡村博美的私人助理。（攝自：作者）

跟許多職人一樣，在製造一副手造眼鏡時需要多個工序步驟。（攝自：作者）

（攝自：作者）

從畫圖起模到其後的打磨、切割甚至QC及包裝等，每一樣都是以人手包辦。（攝自：作者）

（攝自：作者）

（攝自：作者）

（攝自：作者）

（攝自：作者）

因此一副日本職人製眼鏡零售價為$3,000實在是物超所值。（攝自：作者）

住宅右邊就是職人製作工房。（攝自：作者）