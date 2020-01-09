IBM研發新型高功率環保電池，材料竟取自海水

早前有分析報告指出，華爾街正準備預測「下一個十年」最強勢的科技股，很可能與「氣候變遷」、「自動化與機器人」等關鍵詞有關。而事實上，在關注環境和生態之上，IBM也在出一分力。

IBM研究電池的實驗室，以結合獨特的配方實現更可持續的電池技術。（IBM） IBM的創新部門IBM Research，有見於一般的鋰離子電池在製作過程上會引伸出環境問題，因為鋰離子電池依賴於兩種關鍵金屬鈷和鎳，而開採的過程上不只是對環境有負面影響，也帶有人道問題。例如鈷幾乎都在剛果開採，開採過程釋出的毒粉塵影響當地人的健康，而首當其衝的當然是礦工。所以IBM所研發的新型電池，都不含鈷和鎳，而是從海水中提取的材料製成。

（IBM） IBM發現了海水中可以提取出獨有電解質配方，可以將之組合成電池，而該新型電池甚至性能比鋰離子電池更為優越，其功率密度更高，壽命和穩定性更好，而且充電快捷。至於就應用層面而言，IBM Research方面指出，這電池可能可以對電動飛機等技術產生變革，因為最重要的是功率密度高，可以迅速擴展功率負載。該電池現時還處於開發的早期階段，在這個十年間希望可以見到推出市場，而IBM Research除此之外，在遍佈六大洲的十二個實驗室，還在研究AI、區塊鏈和量子計算技術。

資料來源：IBM