香港隊連續第三年出戰「杜拜廿四」賽前十大重點必須知

2018年1月12日，香港賽車壇寫下非常重要的一頁，兩支本地賽車隊首次正式以香港隊的名義，參加世界級耐力賽賽事 ─ 「杜拜24小時耐力賽」（24H Dubai），結果在GT4組別贏得亞軍及季軍，當時的強勁風潮，至今依然叫人津津樂道。當時的季軍組合許建德、區天駿、余嘯峰和謝榮鍵，於去年升級挑戰A6-AM級別（GT3），僅落後28秒得「梗頸四」，今年捲土重來，勢必爭取在明日開賽的2020年第15屆「杜拜24小時耐力賽」中，再次站上頒獎台！香港人當然要撐香港隊，不過睇比賽之前，以下十個重點你必須知！

24H Dubai 宣傳海報 (24H Series)

一. 「杜拜24小時耐力賽」是獲得國際汽車聯合會（FIA）認證的著名耐力系列賽24H Series的年度揭幕戰，今年的賽事除了首站杜拜之外，其餘7站亦將會在多個著名賽車場上演，包括12H Monza（意大利）、12H SPA（比利時）、24H Portimao（葡萄牙）、9H Paul Ricard（法國）、24H Barcelona（西班牙）、12H Imola（意大利）及24H COTA（美國）。

Dubai Autodrome (網上圖片)

二. 賽事將於FIA Grade 1賽車場Dubai Autodrome舉行，賽道全長5.39公里，共有16個彎道。

今屆24H其中一支香港隊戰車 ─ 122號 KCMG的FK7 TCR (KCMG Facebook專頁)

三. 今屆賽事將於香港時間1月10日晚上7點開始，至1月11日晚上7點完結，最後排名以於限時內完成的圈數多寡決定。

76架車同時起步，畫面極其壯觀。(網上圖片)每年1月舉行的24H Dubai都是當地盛事 (網上圖片)

四. 今屆賽事共有76架車參賽，大會根據車型及賽車手資歷，分為GT3-Pro、GT3-AM、GTX、991、GT4、TCR、TCX及TC，一共8個等級。

左起：許建德、余嘯峰、區天駿和謝榮鍵 (Team Hong Kong Craft-Bamboo Racing)

五. 由許建德、區天駿、余嘯峰和謝榮鍵組成的Team Hong Kong Craft-Bamboo Racing，將會駕駛69號車，2016年版本的Mercedes-AMG GT3出戰「GT3-AM」組別；而由甄卓偉、詹家圖、葉恭正、馬漢華及李萬褀組成的KCMG，將會再次以Honda Civic FK7 TCR出戰「TCR」組別，號碼是122號。此外，香港賽車壇新星唐偉楓則加盟MRS GT-Racing，駕駛980號車的Porsche 991-II Cup出戰「991」組別。

Team Hong Kong Craft-Bamboo Racing拉花 (Team Hong Kong Craft-Bamboo Racing)

六. 眼利的老賽車迷，對於Team Hong Kong Craft-Bamboo Racing的賽車拉花必定有深刻印象，這個曾在1991年澳門東望洋大賽，由平治190E Evo II DTM戰車使用過的仁孚黑金拉花，在當場比賽中排名第二、三及五。

如何平穩地快是致勝關鍵！(網上圖片)

七. 預計比賽時溫度將是攝氏20至23度，而且持續有雨，這對於車手來說無疑是非常大的考驗。皆因24小時耐力賽不但講求速度，更重要的是避免發生碰撞意外，減少進入維修站修理的機會和時間。

對於高級組別來說，如何避免被慢車阻擋是極為重要的技巧。 (Team Hong Kong Craft-Bamboo Racing)

八. 24小時耐力賽對賽車手及工程團隊是項非常嚴峻的考驗，賽車手要在24小時內不斷輪流駕駛，不但要保持高速度，還要控制好車在運行時各個零件的損耗。比起圈速快慢，更重要的決勝點是犯錯多寡。

2018年，香港隊的247號車在GT4組別以第一名衝線，成為一時佳話！(Audi)

九. 2018年的24H Dubai中，由關兆昌、李英健、歐陽若曦、方駿宇及唐偉楓合組，原本在GT4組別以第一名衝線的香港隊代表247號車Phoenix Racing，就是因為團隊犯錯，在總成績被扣減兩個圈的懲罰下，跌落第二名。

比賽進行當晚8點（香港時間凌晨12點）將會有煙花表演。(網上圖片）

十. 今屆賽事最重要的資訊！網上直播連結為：youtu.be/WFcrSQ6N1Fw