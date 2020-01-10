汽車對好多男人來講，不單止是工具，其實是玩具的意義更正確。但玩玩具個個心態唔同，有些人會玩得很粗，有些人會對佢如珠如寶。講到錫唔錫車，其實只要一睇條軨，就無得呃。

你也不會穿上一身靚西裝但著對污糟又殘又「爆擦」的皮鞋吧？胎軨也是同一道理。(圖片：Landrover)

各位車主朋友相信絕大部分都有試過為自己的汽車洗白白，如果問你哪個位置最難洗，有經驗的都知道一定是四條胎軨。

洗四條胎軨的時間可能要比洗整部車還要長。(圖片：freepik.com)

相比起車身上的塵土，胎軨總是特別地污糟。胎軨花樣多多，窿窿罅罅洗起來本身就麻煩，加上那些啡啡黑黑又黏得實實的污漬，單用清水完全無法搞掂，真的好想咋咋啼扮睇唔到。你以為那些污漬是因為車胎要時常接觸地面而沾來的？大錯特錯，更甚者，這些污漬如果不處理，可能會影響到行車安全。

胎軨上的污漬來自於剎停汽車的時候形成剎車粉塵。(圖片：www.autogeekonline.net)

原來胎軨上的污漬，來自於卡鉗夾在剎車碟以剎停汽車的時候，巨大的摩擦力會把剎車碟上的金屬刮下，連同制動片上脫落的碳纖維及粘合劑等混合成剎車粉塵。車輪剎車時產生的巨大熱量和摩擦力使這種混合物具有很高的腐蝕性，有機會對剎車系統構成影響。而如果你是時常開車的話，那麼大量的剎車粉塵的聚積就會更增加到當中的危險性。

胎軨乾淨可不單是好不好看那麼簡單。(圖片：www.cleancartalk.co.uk)

所以說，洗四條胎軨的時間可能要比洗整部車還要長，但其重要性也是按一個正比例來計算，畢竟車身再污糟，只要車窗看得清楚，就不會構成危險，但胎軨可不單是好不好看那麼簡單。而且你也不會穿上一身靚西裝但著對污糟又殘又「爆擦」的皮鞋吧？汽車也是同一道理，車身乾淨但胎軨污糟，給人的感覺就只是「污糟」，沒有其他。