明星界環保第一人里安納度，多年來為環保出錢又出力

里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）除了是影帝，更是個環保推手。我們追星，都會Follow他們的Instagram，而打開里安納度的Instagram，滿滿的不是他的男神照，更不是他的工作近況或私人生活，充斥著的都是與環保有關的事兒。

IG/leonardodicaprio 剛踏入2020年，卻迎來了一件悲慘的世界大事，嚴重的澳洲山火恍如在警醒我們接下來的十年，環境和生態是個最重要的議題，而去年尾環保少女Greta Thunberg獲得年度人物，也不無道理。對於澳洲山火，令人最心痛的包括有過超十億動物喪生，而里安納度早前就在其IG宣布，他創辦的「Earth Alliance」將會捐出$300百萬美元助澳洲救災，除了捐款，更會成立「Australia Wildfire Fund」項目協助當下澳洲的消防工作和救援野生生物，及後恢復其生態系統。

The Leonardo DiCaprio Foundation 「Earth Alliance」是里安納度與Steve Jobs遺孀Laurene Powell Jobs，以及全球野生動物保護協會主席Brain Sheth合作創立的非牟利組織，在去年的亞馬遜森林大火，就成立亞馬遜森林基金會（Amazon Forest Fund）協助救災及維持亞馬遜的生物多樣性。但原來，早在1998年，里安納度就成立了同名基金會（The Leonardo DiCaprio Foundation） ，專注於環保事業，特別關注動物保護、海陸生態保育及氣候變化，當中已開展了二百多個環保項目。至於「Earth Alliance」，也與The Leonardo DiCaprio Foundation合併，聚集經驗和力量。直至今天，就里安納度為推動環保而捐出的善款已多達一億美元。

IG/leonardodicaprio 里安納度也藉著個人的影響力來出力，剛說過他的IG所分享的環保資訊，他在奪得奧斯卡影帝時的得獎感言呼籲大家關注環保，他也監製環保紀錄片《Before the Flood》，去年亦與環保少女Greta Thunberg攜手推動環保。除了他的捐款，他之前舉辦的慈善拍賣，也籌得非常可觀的數字，當中的拍賣品也是「星光熠熠」，例如與明星玩啤牌、共進午餐、阿諾舒華辛力加拍攝《王者之劍》（Conan the Barbarian）時用過的道具劍等。