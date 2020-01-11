Salvatore Ferragamo、Gucci宣布重返今季男裝周

Bottega Veneta 20年春夏季 (Bottega Veneta)

記得數年前因為不明朗的經濟氣氛底下，許多奢侈品牌都放棄男裝周而選擇男女合辦的形式去展示新一季的系列。尤其是倫敦和紐約這兩個本來就不被設計師重視的城市，情況更顯嚴重。當時Burberry、Balenciaga、Bottega Veneta、Calvin Klein等大品牌都將男女裝系列合拼起來，並在女裝周裡舉行時裝騷。但今年開始，陸續有品牌宣布回歸男裝周，這意味著男裝市場有龐大的發展潛力而且不能再被忽視。事實上近年男士對奢侈品的消費能力愈來愈高，品牌亦推出專為男士而設的產品和系列。另一方面，之所以泛生出男女合辦的時裝騷，或多或少是因為性別流動性，愈來愈多人接受男女裝調換來穿這種概念，所以合辦騷變得順理成章。到最後，這一切其實都屬於品牌的策略之一，辦時裝騷的目的是要保持品牌的新鮮度以及達至宣傳效果。所以品牌早就開始進軍互聯網世界，利用社交媒體去聯系並吸引更加多的消費者。時裝世界從來都是適者生存的地方，今天若你不緊貼著市場大趨勢，明天你好可能便會被人淘汰。