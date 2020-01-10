做男人要有一支 七大高級筆品牌

一桿好筆，是男人的地位和品味的象徵，辦公桌上放著的是甚麼筆，夾在西裝內袋裡的是甚麼筆，通通都非常講究。雖然在這個數碼化年代，筆的重要性已經不及過去，但去旅行要填入境紙，應該預早帶備一桿筆，是常識吧！以下這七個高級筆品牌，你必須要知要有。

Parker

由美國人George Safford Parker於1888年成立，經過130多年來的發展，品牌至今擁有多項發明專利，包括歷史上首個防止鋼筆漏墨的發明「Lucky Curve」。Parker現今設有多達10款鋼筆及原子筆系列，以迎合不同人士在不同場合、不同用處的不同需要。

Montblanc

由德國銀行家Alfred Nehemias及工程師August Eberstein於1906年始創，雖然Montblanc近年在鐘錶珠寶方面的發展成績超卓，但製筆才是品牌的根，當中於1924年推出的「Meisterstück」系列，至今依然是大受歡迎的旗艦筆款。

Cross

由美國珠寶世家Richard Cross於1846年創立，是現今最老歷史的高級筆品牌。自1970年代開始，Cross是美國白宮的指定筆品牌，專門為各屆美國總統提供簽署法案用的筆，故亦被稱為「總統筆」，當中Townsend和Century II是多屆總統喜愛選用的系列。

S.T. Dupont

由法國商人Simon Tissot-Dupont於1872年創立，雖然品牌最初是以皮革公事包起家，但打火機及筆，逐漸成為其標誌性產品。S.T. Dupont為筆在作為書寫工具以外，帶來多一重的意義，「From Paris with Love」系列不只是筆，更是一件精緻的裝飾品。

Ancora

由意大利人Giuseppe Zanini於1920年創立，品牌的筆以精巧奢華聞名，所有鋼筆的筆尖都是18K黃金或其他貴價材，例如貴金屬、寶石、貝殼等材質製成。最貴的一支「Panda Bamboo」，索價8,000歐元，以黃銅、亞加力膠、鍍金製造。

Sheaffer

由美國商人Walter Sheaffer於1913年創立，Walter原本是個珠寶商人，直到有日他發明了利用槓桿原理為鋼筆自動補充墨水的裝置，激發他放棄本業，致力發展製筆事務。除了推出高級奢華筆，品牌亦就著用家需要，研發不同的筆款，當中外型精短而備有筆圈的ION，方便人們套在鎖匙串上並隨身收藏。

Lamy

Lamy是歷史上首個利用合成塑膠製造筆的品牌，由Josef Lamy於1930年創立，Josef原本是Parker在德國的銷售代表，後來自立門戶建立起這個經典品牌。相比起上面的各個品牌，Lamy出產的比較適合日常常務使用。