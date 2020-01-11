【荷里活電影】逃亡橋段 傳奇高層成就GTR

無論你是否車迷，或愛車之人，過去這個星期相信大家都把注意力放在日產汽車前主席戈恩（Carlos Ghosn）身上。他棄保潛逃，離開日本回到家鄉黎巴嫩，整個過程就好像荷里活電影情節一般的撲朔迷離。

逃亡後戈恩的記者會，表情多多。（Financial Times）

正當大家熱烈地討論他的逃亡過程、我卻會想到這位車壇巨人在過去的光輝戰績，他的成就是否演變成他今天的落敗？

戈恩在1978年畢業後馬上加入了法國汽車輪太品牌米芝蓮，當時他24歲。在米芝蓮工作十分順利最先在法國及德國的廠房工作，1981年更成為其中一個廠房的總經理。1985年31歲的戈恩已經被米芝蓮升他為南美洲的業務總經理。每一次的升職背後，都隱藏着不同程度的困難，主要是把一些虧錢的業務轉虧為盈。戈恩的事業節節上升，在1996年成為法國汽車品牌Renault的副總裁、而在1999年透過合併收購成為了日產汽車的CEO。

這些都是戈恩在工作上取得的成就。我卻仰慕他為日產汽車作出了兩大貢獻。首先就是在他上任後為日產汽車推出全電動的汽車型號Leaf，此電動車贏得世界各項美譽，為環保界作出一大貢獻。令一款就當然是人所共知的GTR (R35)房跑車。在2007年推出、當時是以相當合理的價錢買到超級跑車的性能。所以GTR也有「東𤅀戰神」的美譽。一推出時更在德國Nürburgring Nordschleife寫下新紀錄（7:26.7）。

而正當大家在議論紛紛戈恩的過失時，請不要忘記他把面臨破產的公司起死回生的功勞。

About me: Carson Chan瑞士高級製錶基金會亞洲主席、除腕錶也熱愛汽車，逢機械都啱玩，男士喜愛的都有研究。

戈恩當時為GTR揭幕。（Asia Nikkei）

不是秋名山車神，而是真正日本車神GTR。（NissanHK）