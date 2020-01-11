由Hublot首款青銅錶說起 近年大熱玩銅鏽氧化

世界在轉，錶界也在變，以前玩錶要人有我有，現在則追求獨一無二。作為人類歷史上最早出現的合金，青銅會隨著佩戴者的習慣及環境產生銅鏽氧化，令色澤有點殘舊感覺又隻隻不盡相同，因而成為近年錶壇大熱材質，連屢屢在錶殼材質上作出突破的Hublot，也忍不住手推出了品牌首款完全以青銅打造的腕錶Classic Fusion Special Edition Bronze Anticlockwise。

與Ahmed Seddiqi & Sons合作推出的Classic Fusion Special Edition Bronze Anticlockwise，是品牌首款青銅錶。（Hublot)

將Hublot經典的旗艦錶款Classic Fusion，置於由銅與鋁、錳、鎳或鋅等其他金屬融合而成的青銅錶殼裡面，具有無磁性及抗腐蝕的功用，透過時日洗刷形成的天然銅鏽，為每枚腕錶帶來獨樹一格的色調與質感，並與金色縫線灰色小牛皮錶帶，配襯出復古陳舊感。

錶盤上的是印度數字，並以逆時鐘方向順序排列。（Hublot)

搭載HUB1105逆時針旋轉自動上鏈機芯，腕錶上的指針會反傳統地以逆時針方向運行，同時品牌亦特別將灰色太陽放射紋緞面表盤上，微噴砂3N鍍金時標「٢」（2）、「٤」（4）、「٦」（6）、「٨」（8）、「١٠」（10）、「١٢」（12）的印度數字，以逆時針方向順序排列，帶來恍如時光倒流的感覺。黑色緞面鈦金屬錶背，鑄刻 「SPECIAL EDITION」+ 「N°XXX/100」字樣，代表著此腕錶全球限量100隻。（未定價）

BR03-92 Diver Blue Bronze Sapphire Bezel (Bell & Ross)

大熱青銅錶又何止一款，Bell & Ross亦為其潛水錶系列BR03-92，帶來兩位以青銅材質製造錶殼的新成員 ─ Diver Green Bronze及Diver Blue Bronze Sapphire Bezel。當中僅在大中華地區發售，限量60枚的Diver Blue Bronze Sapphire Bezel，在青銅錶圈上飾以36顆反映深海顏色的藍寶石，加上深藍色錶盤，營返出滿滿的海洋感覺。搭載BR-CAL.302自動機芯，錶圈上的鍍金時標和指針均塗有Super-LumiNova®夜光材料，潛水深度達300米。（售價：HK$69,000）

至於Baume & Mercier則以Clifton Club系推出青銅錶殼，並以黑色或金色錶圈搭配深啡色、藍色、黑色及綠色四款不同顏色的錶盤。搭載ETA 2892-A2自動機芯，振頻為每小時28,800次（4赫茲），動力儲存42小時，時針、分針及12時位置的Phi標誌均覆以散發藍色螢光的白色Superluminova夜光塗層。（售價：HK$21,300）