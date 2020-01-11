中學老友點解最易Friend一世?

如果問你，一生人裡面，最好的朋友們是在哪裡認識的，你會像我一樣，不用想立即答「中同」嗎？

每個人中學時總會有些大家都記得的無謂笑話，次次見面都會講一次。(《同班同學》劇照)

小學時老老套套還會在紀念冊上寫下「友誼永固」，但到今天，你還記得幾多個小學同學？老實講，小學時代，大家腦筍未生埋，甚麼事都是由家長決定，自己也是一舊飯咁，連喜歡甚麼不喜歡甚麼都很難講清楚。當時就算有較為投契的同學，但要不是一起進同一間中學，想保持聯絡都不容易。

一齊大，一齊壞，中學時候開始識得睇女仔，或者也有暗戀幾個對象。(《同班同學》劇照)

中學時代是智力啟蒙的真正階段，我們由小孩子慢慢變成大人，中學的環境也讓我們學習作很多不同的選擇，由學習的科目，到揀選合得來的朋友。有了自主意志，生活卻仍然簡單，這時候你交的朋友就真的可以稱得上是識於微時。而且那時大家沒甚麼負擔，尤其初中時或者連男女朋友都未有意識要結交，大家亦不用忙於做兼職賺外快，一天到晚除了讀書就是玩，而且穿著一模一樣的校服，即使互相之間家庭環境可以差好遠，但金錢觀念始終不如大人般強烈，於是那種平等關係也有助大家交心。

人生中最低能的事，通常都都是中學時期做齊。(網上圖片)

這種微妙的關係，一旦離開中學，你就會發現在外面實在難以再找得到。大學不可能，出來工作更加不可能。再加上人大了，生活不容許你繼續「低能」，以往那種天真只能停留在中學時代。於是，在面對社會生活與工作種種挑戰時，你也許有時候會懷念中學的時光。

《那些年》當年大收，其實就說明了我們都愛回憶那段學生時代。(《那些年》電影海報)

身邊的同學沒有懷著目的去和你接近，即使你長大了，面對這群老友也總是像會時光倒流一樣，不期然又變回那時候的「低能仔」。

你有沒有和誰有過曖昧？最後又有沒有走在一起？甚至，他/她可能正在你身邊。(《那些年》劇照)

講到這裡，如果你也有同感的話，怎麼還不約埋一班中同聚一聚，一起做些低能事和講些說了一百遍的無聊笑話？