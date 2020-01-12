噴對香水展現成熟魅力 冬日男士香水推介兼必學貼士

或許有些人會覺得香水是屬於女士們的專利，殊不知一身汗味令人離遠見到想調頭走，尤其近日氣溫不穩，日夜溫差大，怕晚上轉涼多穿件衫，結果午間日曬又熱到成身汗。其實男士通常體味較重，因此往往比女士更需要噴香水，而且更要懂得箇中技巧，才可以展現出成熟魅力。

9成女士認為識噴香水的男士會大大加分。(網上圖片)

相比起女士們，男人噴香水，香氣控制要拿捏得更加準確。試幻想，若然離遠已經聞到女士身上濃烈的香水味，只要氣味正常，甚至是讓人喜愛的甜美芳香的話，基本上大家都會欣然接受；不過若然那濃烈的香水味是發自男人的話，就算是受人喜愛的香味，大家心中都總會感到一陣厭惡，係架！世界就係咁唔公平的！獨個兒站著怨恨沒用，還是好好學習研究如何正確地使用香水更好吧。

想抱得美人歸？學下噴香水技巧先啦! (網上圖片)

Tips 1：香水盡量噴在身體活動量比較多，發熱力比較強的位置，例如手腕、前臂關節、鎖骨、肩頸，切忌噴在腋下等出汗多的位置。此外，也可以向前稍微往上噴，然後向前行一步，讓香水慢慢散落去身上。

Tips 2：先塗上潤膚上，之後才再噴香水，有助香水的揮發及令香氣更持久。

Tips 3：香水噴一兩下就已經足夠，正如上文所說，噴太多噴太濃，會惹人反感的。走近你才聞到那淡淡的香氣，才是高手。此外，優質的香水香氣可以維持超過10個小時，基本上已經足夠應付一整天的活動，除特殊情況之外，都不用補噴。

Tips 4：應付不同的場合，適合噴不同類型的香水，在辦公室工作的，適合氣味適合清淡一點；若然是去約會逛街的，可以噴一些能突顯出自己個人性格的香水；至於去酒吧聚會的，不妨噴比較香甜一點，性感一點的香水。此外，香水亦可以以季節氣候環境聯繫，夏天時不妨噴一些海洋氣味或果香味重一些的，而冬天則可以噴比教沉實、木調感覺重一些的。

Tips 5：香水本身對溫度非常敏感，故此保存香水應該避免放在溫度升降幅度大的地方，例如洗手間裡，放在房間裡陰涼、陽光曬不到的位置就很好了。

女性對於香氣的敏感度要比男人強得多，而且經常會將香氣和人連繫在一起，此外香水噴在每個人身體上之後，揮發出來的氣味都一盡相同，所以找到一支對的、適合你的香水，非常重要。

Versace Eros Flame

清新的香氛前調由意大利的橘果，如檸檬、柑橘與苦橙所組成，糅合馬達加斯加黑胡椒及野生迷迭香。層層交錯的胡椒木、天竺葵及玫瑰香調，在輕甜花香中緩緩滲透出刺激辛香。基調香韻取自珍貴的木材，包括德克薩斯雪松、廣藿香及檀香木，清幽的木香與海地香根草、橡樹苔和零陵香豆微妙地融合在一起，在甜美的香草襯托下，釋放出柔和感性且成熟的迷人韻調。

Tiffany & Love for Him

香氣始於生薑油、柑橘和荳蔻混和而成，中調運用了Tiffany獨有的共蒸餾技術調配出杜松、柏混合調，令香氛更顯獨特和注入時代感，散發著杜松的清新香氣和柏樹的暖和樹脂香。基調中檀香、香根草和這兩款香氛的標誌性藍杉香調，為香氛寫下完美句號。

DIOR Sauvage Parfum

卡拉布里亞佛手柑與降龍涎香醚的經典香調，四川胡椒與粉紅漿果巧妙交融，加入極富表現力的茴香和印度尼西亞肉豆蔻，呈現激辛的熱烈風格。巴布亞香草甘美而可口，與氤氳煙草氣息的基調構成諧美整體。