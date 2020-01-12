Nike結合中式元素訴說品牌故事，推出新年不猶疑系列

運動，向來都旨在表現自信、突破自我，在新一年伊始，更是我們定下新年目標的時刻。除此之外，今年也是全球矚目的體育盛會年份，有見及此，Nike 及 Jordan Brand 於這個新年推出「不猶疑系列」，鼓勵大家在新的一年有所突破，而在賽場上也全力以赴，新系列更與中國傳統藝術相結合。

（Nike） 新年不猶疑系列以中國傳統剪紙藝術為設計靈感，今年是鼠年，原來在過去的鼠年，對品牌而言也有著突破故事，是次特別以「麒麟送子」、「鯉躍龍門」、「如虎添翼」和「百鳥歸巢」的剪紙圖案，將運動精神和中國傳統元素糅合，先來看看在 1972、1984、1996 和 2008 年這四個鼠年故事：

（Nike） 至於2020新年不猶疑系列，各式單品也有著的獨特的設計，例如Air Jordan XIII 和 Air Jordan XXXIV 鞋面設計以銅錢為靈感，後者採用了XDR外底，特別適合在戶外球場穿著，大大增加其耐磨性；而這次的KYRIE 6也推出兩款矚目配色，包括黃色鞋面配半透明前掌魔術貼、以及黑色鞋面配上印在魔術貼上的圖案；女生款式也特別推出了農曆新年特別版，包括Air Force 1 Shadow、Air Max 270 React、Joyride Run 2、Air Max 90 以及 Nike Vandalised；另外也新增了剪紙和新年元素的Lifestyle鞋款如Air Max 1及Air Force 1等。