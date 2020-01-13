New Balance CNY別注系列 兩款鼠年潮流提案，有應節有經典

農曆新年正在倒數，New Balance也不例外地推出農曆新年系列，配色和圖案匠心獨運地加入了節慶元素，除了應節之外，也是相當注目的別注產品。

MS997XZ (男裝) HK$1,199（New Balance） 今年的鼠年提案，首先是品牌經典系列997 Sport，本來的經典灰色繼續成為主色調，而配合新春元素以紅黃綠三色點綴，乍看之下仿如龍身花紋。此外，是次新年系列全部都加入了中國傳統喜慶元素的紅色之外，每雙作品的鞋跟位置皆刻有以瑞獸為靈感的民族圖騰壓紋及配色創作。

CMT580XZ (男裝) HK$899 （New Balance） 例如850採用了火紅配色，靈感來自寓意祥瑞之兆的北龍，鞋舌和鞋跟上採用剪紙風格圖案點綴，紅黑在新年之外也是矚目配搭。至於580則用上了代表善良和靈巧的北獅為靈感，採用低調的純黑色，加上紅黃細節點綴，沉實內斂而別具個性。還有X-Racer的配色取自代表活力的金獅和代表友誼的綠獅，除了為傳統經典注入潮流氣息，型格而帶有年輕活力。